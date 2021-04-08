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В Лиде на месте «заброшки» - недостроенного цеха завода «Изотрон» появится торговый центр
Источник материала: Tut.by
На месте недостроенного цеха завода «Изотрон» в Лиде построят торговый центр. Сейчас «заброшку» на улице Качана начали расчищать от мусора, а проектная документация нового торгового объекта находится на экспертизе,
Недостроенный цех «Изотрон» в 2005 году выкупила литовская компания «Даймас», но достраивать старое здание по экономическим причинам не стала.
Несколько лет местные власти искали инвестора, а в прошлом году здание купила компания «Солстройкомплект» из Солигорска.
Сейчас компания начала очищать площадку от мусора. Проектная документация нового объекта находится на экспертизе, после ее прохождения стартует строительство.
Здесь появится торговый центр. Его площадь составит почти 6 тысяч квадратных метров.
Старые здания реконструируют и объединят в одно пространство. Появится двухэтажная входная группа.
В новом торговом центре по планам будут работать супермаркет, мебельный центр, а также магазины различных брендов, салоны красоты, парикмахерские, аптеки и отделение банка. Также будут зоны отдыха. Часть помещений отдадут под офисы.
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Сейчас «заброшку» на улице Качана начали расчищать от мусора.
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