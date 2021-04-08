«Мужчины не уходят оттуда, где хорошо». Необычный взгляд психолога на измену (спойлер: мужчина не виноват)

Источник материала: Tut.by

«Я не оправдываю мужчин. Я защищаю женщин от многочисленных слез и ночей в пустом доме и в холодной постели», — говорит психолог Диана Азаровская . Мы попросили ее рассказать о том, почему мужчины изменяют, и всё ли так однозначно в любовных треугольниках.



Диана АзаровскаяДействительный член Общероссийской психотерапевтической лиги, эксперт судебной психологии; супервизор российского уровня.

— Так устроено в большинстве своем, что если рядом есть сильный человек, его силу нужно обязательно использовать. Думаю, именно с этим бременем приходится жить современным мужчинам: если ты сильный — тебя используют, если ты недостаточно сильный, от тебя потребуют стать сильным и потом всё равно используют.

Сильный человек ответствен по умолчанию и сразу за всё. Даже в отношениях — всё, что можно переложить на плечи сильного мужчины — будет переложено. Ответственность за крепость брака — тоже.

Так, мужскую измену с лету окрестят предательством и слабостью, ведь сильный и взрослый не должен поступать неправильно. И мало кто копнет глубже и разберется — а что есть предательство на самом деле, и почему измена вообще произошла?

Недавняя история, случившаяся с моим клиентом, поможет разобраться с этими нелегкими вопросами (она публикуется с его разрешения).



Фото: freepik.com

У моего клиента счастливый брак, в котором есть любимая красавица-жена, здоровые дети, коты, собаки, рыбки и надежный дом, в котором живет тепло и достаток. Но, в какой-то момент его жизнь изменилась — он встретил другую женщину:

«Какое-то время назад я встретил женщину, которая наполнила меня какими-то нежными, добрыми чувствами. Каким-то человеческим трепетом и чем-то очень родным. Это невероятно глубокое чувство. Я узнал, что у нее есть дети, она разведена и поднимает семью одна. Мне захотелось, чтобы ее жизнь стала чуточку легче. Спустя некоторое время купил ей квартиру. Мои — ни в чем не нуждаются. Я сделал это, потому что смог.

Мне было приятно, что она поверила в будущее, изменилась, стала счастливее.

Наши отношения продолжались около двух лет. Я понимал, что рискую потерять жену, но не хотел терять себя и новые отношения. Я решился на разговор с женой, понимая, что она в праве решать. Сказал, что мне очень дорога женщина, о которой я бы хотел заботиться и давать ей то, в чем она нуждается. Рассказал, что купил квартиру и настоял на смене работы: прежняя ее изнуряла.

Я сказал, что наша семья не пострадает и не лишится достатка, к которому привыкла. Сказал, что я понимаю её чувства, не давлю и не обременяю собой, но хочу сохранить семью и не хочу сплетен за спиной.

Жена выслушала молча, а потом сказала, что я предатель. Я понимаю ее. Она не ушла, выбрала ценности семьи и нашей близости. Но теперь постоянно отправляет меня к другой.



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Я пришел ко второй и сказал, что помогу ей во всем и что она полностью может рассчитывать на меня, что я восхищаюсь ей и готов поддерживать её, но разводиться я не буду.

Она сказала, что больше мне не верит, и что я должен выбрать. Я попросил её подумать. Она ответила, что я предатель.

Я осознаю свои чувства и к одной и к другой. Это разные женщины. Разные судьбы. Я сделал и делаю для каждой из них все, что я могу и все, что не могу тоже!

Не понимаю, как, делая все это и давая каждой то, что ей нужно: ограждая, защищая, решая их вопросы и, в конце концов, полностью обеспечивая обеих, я оказался для них „тварью“?».

С первого взгляда может показаться, что перед нами пример «классического» любовного треугольника, где женщины — жертвы, а мужчина — подлец. Но перечитайте историю ещё раз: всё ли в ней так однозначно?

Во всём виноват мужчина

Раньше отношения строились на том, что «быть должным» — это нормально. Люди не выдерживали давления «должностных обязательств» и очень много врали. Врали себе, партнеру, детям, родителям, всем.

Особенно хорошо эту жизнь во лжи отражает народный фольклор. Вспомните анекдоты: есть жена, у неё есть муж, а у него — любовница. Все трое живут рядом, иногда попадают в комичные ситуации и избегают конфликтов благодаря своему виртуозному искусству лгать.

В какой-то момент эти анекдотичные «муж и любовница» стали сильной логической сцепкой. Сегодня эта программа автоматически заводится в голове, порождая стереотип — все мужчины изменяют.



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Постепенно миф о том, что «мужчина» равно «предатель» укоренился. В момент семейных кризисов он поддерживался и самими женщинами как единственный способ чувствовать себя богиней — брошенной на «олимпе славы, в самый разгар семейной идиллии».

Женщину, обманутую — поддерживали, мужчину — осуждали. Но ведь люди не уходят оттуда, где им хорошо.

Женщине было обидно, что из ее жизни ушел мужчина, но приходило понимание того, что «я — хорошая в любом случае, а он — в любом случае плохой». И, мужчины, пристыженные обществом, соглашались с этой ролью.

Крайне редко говорили вслух, что мужчина тоже был обманут.

Обманут ожиданиями безусловной любви от самой нежной и понимающей женщины (когда-то невесты, а теперь жены), которая, со временем, вдруг стала самой умной, но нежной и понимающей быть перестала.



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Зачастую в изменах мужчины ищут не столько секс, сколько чувство собственной ценности. Им хочется знать, что женщина может быть рядом, просто потому что хочет.

До недавних пор изменившие мужчины мирились с ролью злодеев и разрушителей семей. Теперь все стремительно меняется в их восприятии себя, своей жизни, женщин, отцовства и т.д. Ведь это невозможно — быть всегда должным и всегда виноватым. Всегда быть тем, кто обязан реализовать абсолютно все ожидания общества в целом и своей женщины в частности. И я не оправдываю мужчин. Я защищаю женщин от многочисленных слез и ночей в пустом доме и в холодной постели.

Мужчинам надоело оправдываться

Важно понимать, что в «треугольниках» имеет место тонкая грань: между психологической распущенностью, когда мужчина не видит ценности ни в одной из женщин, и вариантом мужественности, когда мужчина любит и заботится о двоих.

Еще недавно, если у мужчины случались «треугольники второго типа»,

то в кабинете психолога его учили делать выбор, принимать и понимать природу своей инфантильности. Увы, случалось так, что специалист (психолог, коуч, друг, мама), навязывая непростой выбор, подавлял природу чувств клиента, формируя у него глубокий невроз.

Дальше, если мужчина оставался в семье, ситуация часто развивалась так: жена оставалась в «белом», мужчина был полностью в «коричневом». Она получала все бонусы и плюшки от его чувства вины. Он довольствовался тем, что исполнил долг и выпросил её «сказочное прощение».

Потом он долго и тихо её ненавидел. Он или сам возвращался в мысли «а что было бы, если б я не бросил любовницу» или об «инциденте» ему регулярно напоминала сама супруга.



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Он был вынужден постоянно искупать свою вину, а женщина, конечно же, воспринимала это как должное и не была против таких одариваний. Постепенно манипуляции на чувстве вины разваливали отношения и добивали то, что, возможно, можно было починить.

Сегодня ситуация усложнилась: мужчины поняли, что не обязаны мириться с титулом «козла отпущения» и прекратили поддерживать всяческую «любовь из вины». Они больше не ждут ни оправданий, ни чужого видения. Они отказываются вставать перед выбором: или — или.

Они приходят за помощью — сохранить себя, сохранить лицо и сохранить отношения и решительно отказываются от установки: «Не делаешь выбор — значит, слабак!».

И что же делать женщине? Выбирать себя и свои ценности. Расслабиться и в спокойном режиме заняться собой, а также своими личными финансами. Постараться дать мужчине время, чтобы привести мысли в порядок. Умная понимает — если женщина сможет вернуть контроль над своей жизнью себе, то выходить из кризиса ей будет куда легче.

Сотни раз спокойствие и «тишина» сохраняли отношения и те ценные вещи, которые были созданы в них. Иногда мужчине нужно сделать выбор самому, без женского участия. Если не форсировать события, чаще всего (по практике) отношения сохраняются и дальше спокойно и счастливо существуют.

Это сложно понять и принять, но, если партнер продолжает решать вопросы, заботится об отношениях, ухаживает за вами, говорит, что любит — верьте ему. Вот так вот, просто — верьте ему. Берегите то, что ценно, и занимайтесь своей жизнью. Ведь дело даже не в том, как ведет себя партнер. Дело в том, чего на самом деле хотите вы.

Так ли больна измена

Скажу непопулярную вещь: в каждой грустной истории про болезненный разрыв можно найти лейтмотив про зависимость и почти ничего — про настоящую любовь.

Бывает так, что мы «глушим» себя, свои чувства, страхи, переживания, жизнью другого человека. Мы отвлекаемся от себя — на него.



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«Это мой щит от меня самого, и он не имеет права куда-то исчезнуть!» — присваиваем мы себе жизнь другого человека.

Если мы не можем самостоятельно руководить своей жизнью: делать её интересной и счастливой, то начинаем привлекать в неё кого-то, кто нас развлечёт и наполнит. Мы начинаем строить отношения с этим человеком, иногда создаём с ним семью. И очень разочаровываемся, когда этот «наполнитель» ведёт себя не так, как нам бы хотелось. И вдруг начинает жить своей, а не нашей жизнью.

Так вот: боль от измены — это ничто иное как удар по ожиданиям. Это простое столкновение с реальностью: оказывается, «ваш» партнер волен жить так, как считает нужным, минуя ваши ожидания.

В такие моменты, я всегда спрашиваю «жертв» измен: с кем жили — с человеком или с ожиданиями? Чего хотели для этого человека, пока вы его любили? И, всегда спрашиваю: если человек уже не с вами — куда делась любовь?

Люди часто теряются в ответах на эти неудобные вопросы, но со временем начинают понимать, что никому не принадлежит ничья жизнь, кроме своей собственной.

Очень трудно на самом деле признать факт того, что любовь — это свободный союз двух людей по своей воле, а не коммерческая сделка с долевым имуществом. И страдаем мы от измен, потому что в какой-то момент присвоили себе чужое — жизнь другого человека. А вместо этого следовало бы заняться своей…

Разрывать ли отношения, если тебе изменили?

Здесь все до неприятного просто: есть, что защищать и беречь — защищай и береги. Если это все неприемлемо — для чего продолжать?

Важно знать, что счастливая жизнь после измены возможна: и в случае сохранения семьи, и в случае развода, и даже в том случае, если мужчина решил строить отношения с двумя женщинами параллельно (при условии, что всей троице это подходит).



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Сложно поверить, но для многих людей измена становилась отправной точкой для реактивного личностного роста. Она обнажает слабые места и изменившего, и того, кому изменили.

Как грибы после дождя проявляются деструктивные зависимости: эмоциональные и финансовые, всплывает небрежность к ведению семейных документов, открывается незрелость родительских ролей. И, если абстрагироваться от роли жертвы, сконцентрироваться на своей жизни и не лезть в чужую (пусть и родную), проработав эти «болевые точки» можно качественно улучшить свою личную и семейную жизнь.

Так является ли измена непоправимой ошибкой, а изменивший мужчина — монстром? Каждый, оказавшийся в треугольнике, сможет ответить на этот вопрос самостоятельно, вернув фокус внимания на себя самого. И, что бы ни решили партнёры, важно помнить, что свое персональное счастье нужно беречь — иногда даже от своих собственных молниеносных реакций.