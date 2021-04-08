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Устроили уличные гонки: милиция показала, как BMW снес забор и вылетел на тротуар в центре Гомеля

08.04.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 2 апреля возле драмтеатра в Гомеле BMW пробил ограждение и вылетел на тротуар. Милиция показала видео аварии и рассказала, как все произошло.

В милицию поступило сообщение о ДТП на площади Ленина. 24-летний водитель рассказал прибывшим на место сотрудникам ГАИ, что он не справился с управлением. Милиционеры выяснили, что аварии предшествовала серия грубых нарушений ПДД.

— В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что водитель выехал с улицы Пушкина. В какой-то момент к нему присоединился второй BMW — между ними завязалось подобие уличных гонок. В какой-то момент один из них занесло и выбросило на тротуар, — рассказали в УВД.

В результате ДТП никто не пострадал, а автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, а автомобиль получил серьезные механические повреждения.
 
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