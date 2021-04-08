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Устроили уличные гонки: милиция показала, как BMW снес забор и вылетел на тротуар в центре Гомеля
Источник материала: Tut.by
Вечером 2 апреля возле драмтеатра в Гомеле BMW пробил ограждение и вылетел на тротуар. Милиция
В милицию поступило
— В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что водитель выехал с улицы Пушкина. В какой-то момент к нему присоединился второй BMW — между ними завязалось подобие уличных гонок. В какой-то момент один из них занесло и выбросило на тротуар, — рассказали в УВД.
В результате ДТП никто не пострадал, а автомобиль получил серьезные механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, а автомобиль получил серьезные механические повреждения.
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