Устроили уличные гонки: милиция показала, как BMW снес забор и вылетел на тротуар в центре Гомеля

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 апреля возле драмтеатра в Гомеле BMW пробил ограждение и вылетел на тротуар. Милиция показала видео аварии и рассказала, как все произошло.

В милицию поступило сообщение о ДТП на площади Ленина. 24-летний водитель рассказал прибывшим на место сотрудникам ГАИ, что он не справился с управлением. Милиционеры выяснили, что аварии предшествовала серия грубых нарушений ПДД.

— В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что водитель выехал с улицы Пушкина. В какой-то момент к нему присоединился второй BMW — между ними завязалось подобие уличных гонок. В какой-то момент один из них занесло и выбросило на тротуар, — рассказали в УВД.

В результате ДТП никто не пострадал, а автомобиль получил серьезные механические повреждения.

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