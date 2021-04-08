ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Светлана Тихановская призывает инициировать слушания по Беларуси в Совбезе ООН

08.04.2021 15:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская призвала Эстонию и Норвегию инициировать в Совете безопасности ООН слушания по ситуации в Беларуси.



Свое предложение политик озвучила в ходе онлайн-встречи с послами «северных стран»: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады. 

Она считает, что раз Эстония и Норвегия находятся в составе Совбеза в 2021 году, им следовало бы организовать слушания по «эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси».

«Важно усиливать давление на режим, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий», цитирует Тихановскую ее Telegram-канал.

Она также предложила министерствам иностранных дел государств, присутствующих на встрече, начать организацию встреч с белорусскими экспертами «в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией». 

Бывшая кандидат в президенты также поддержала инициативу Швеции использовать ОБСЕ как основную площадку для диалога с официальным Минском.

Накануне, 7 апреля Тихановская в очередной раз предложила Лукашенко пойти на переговоры для разрешения политического кризиса. Она пояснила, что согласна встретиться с представителями властей, как напрямую, так и через посредников. Ответа из Минска ожидаемо не последовало.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская призвала Эстонию и Норвегию инициировать в Совете безопасности ООН слушания по ситуации в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суздальцев: Разрушается буквально все, к чему прикасается рука Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by