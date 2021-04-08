Светлана Тихановская призывает инициировать слушания по Беларуси в Совбезе ООН









Свое предложение политик озвучила в ходе онлайн-встречи с послами «северных стран»: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады.





Она считает, что раз Эстония и Норвегия находятся в составе Совбеза в 2021 году, им следовало бы организовать слушания по «эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси».





«Важно усиливать давление на режим, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий», цитирует Тихановскую ее Telegram-канал.





Она также предложила министерствам иностранных дел государств, присутствующих на встрече, начать организацию встреч с белорусскими экспертами «в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией».





Бывшая кандидат в президенты также поддержала инициативу Швеции использовать ОБСЕ как основную площадку для диалога с официальным Минском.



