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Конфуз с тортом Кейт Миддлтон: королева подшутила над кондитерами

08.04.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В предверии 10-й годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в королевстве вспоминают "сладкий конфуз", в котором была замешана Елизавета II.

Свадьба Уильяма и Кейт состоялась 29 апреля 2011 года. Церемония запомнилась не только широким размахом и невероятным платьем герцогини, но и шикарным свадебным тортом. 90-сантиметровое творение кондитера Фионы Кэрнс, состоящее из восьми ярусов и 900 цветов, повторяло рисунок кружева на платье невесты.

Конфуз с тортом для Кейт Миддлтон вспомнили эксперты: сама королева потроллила кондитеров во время подготовки к свадьбе.

Выбирая праздничный торт, будущие Кембриджи нарушили протокол и попросили сделать самый большой торт: каждый ярус "творения" стоял на разных подставках, скрепленных изнутри. В итоге торт получился настолько большим, что просто не влез в дверной проем. И тогда кондитер попросила снять дворцовые двери с петель. 

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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"Когда пришла королева, торт еще не был готов. Но я помню ее реакцию, она пошутила: я слышала, что вы решили разобрать мой дом", - вспомнила Кэрнс.

Чувство юмора Елизаветы II широко прославилось в Британии: недавно стало известно о письмах, которые она посылала от имени своих корги.

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Герцоги Кембриджские готовятся отметить оловянную годовщину свадьбы, а эксперты вспоминают забавное событие, которое произошло в этот день.
 
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