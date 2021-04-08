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«Фашизм чувствует себя комфортно»: о нынешних условиях на Окрестина, где у людей меньше прав, чем у обосранных коров Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Лидер ОГП Николай Козлов вышел на свободу после 15 суток административного ареста: его вывезли из тюрьмы в наручниках, с головой, зажатой между коленями, и выбросили за городом. Политик
«Это не просто нарушение закона 24 часа в сутки, это делается демонстративно-показательно, — описывает пережитое Козлов. — Такое ощущение, что сотрудник ЦИПа — это профессия унижать людей. Вы не можете написать жалобу, потому что у вас элементарно нет бумаги и ручки. Вам отказывают во встрече с адвокатом. И вас просто терроризируют.
Люди спят на полу. Нет матрасов и даже рванных простынь и подушек набитых ватой. Людей столько, что они дышат многократно переработанным воздухом с минимальным содержанием кислорода.
Я прошел карцер, пятидневную голодовку, камеру с семью бомжами, у которых любимое занятие — ловить и давить вшей. Передачу, которую в ЦИП принесли для меня в прошлый четверг, на руки мне выдали только в день выхода на свободу. То есть вчера. Из таких мелких мерзостей соткано все поведение администрации ЦИПа.
Человека только за то, что он задал вопрос, забрали из камеры, раздели и голого (?!) вернули обратно в камеру. В карцер нам залили хлорки столько, что людям стало плохо через несколько минут. Я сам два дня был в таком состоянии, что казалось, выплюну легкие. Глаза болели, как после сварки без щитка. Это что?
Кстати, когда информация о пытках хлоркой вышла за стены ЦИП, приехала съемочная группа БТ и арестованных начали склонять к заявлениям, что, дескать, все ок. Если нечто подобное вы увидите на экране, то знайте — это вранье!
Но что меня радует и воодушевляет, так это люди. Попавшие в скотские условия, они остались людьми. Никто не ныл, не сожалел о содеянном. Это, действительно, граждане с большой буквы.
Я уверен, что правда за нами. И все ответственные за издевательства понесут заслуженное наказание. Каждое утро я начинал с того, что говорил охранникам: «Вы нарушаете закон, и вам придется за это отвечать». И действительно придется. Не сомневаюсь ни секунды».
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«Фашизм чувствует себя комфортно»: о нынешних условиях на Окрестина, где у людей меньше прав, чем у обосранных коров Лукашенко
Лидер ОГП Николай Козлов вышел на свободу после 15 суток административного ареста: его вывезли из тюрьмы в наручниках, с головой, зажатой между коленями, и...
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