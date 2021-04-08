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В ЖК «Парк Челюскинцев» цены подняли в два с лишним раза. Теперь «квадрат» стоит 2500 евро

08.04.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С завтрашнего дня «квадрат» в ЖК «Парк Челюскинцев» будет стоить 2500 евро — вне зависимости от метража, этажа, наличия террасы и так далее. Еще вчера за метр в обычной евродвушке застройщик просил около 1100 евро, а теперь цены на сайте вдруг взлетели. Консультанты в офисе Dana Holding’s подтвердили, что это не ошибка, однако объяснить логику не смогли: «У руководства свое видение ситуации. Возможно, они знают больше», — ответили нам по телефону.

Заставляющие раскрыть глаза пошире цены уже сейчас красуются на сайте. Мы решили пересчитать итоговую сумму (указана в последнем столбце) и убедились, что она не сходится с новыми вводными. Позже в офисе компании нам объяснили, что новую колонку просто не успели отредактировать, поэтому считать пока лучше самостоятельно.

В ЖК «Парк Челюскинцев» цены подняли в два с лишним раза. Теперь «квадрат» стоит 2500 евро

— Если вы решите купить квартиру прямо сегодня, мы еще можем посчитать по старым ценам. Но завтра уже будет 2500 евро за «квадрат», — рассказала нам специалист.

Таким образом, двушка площадью 46 квадратных метров теперь будет стоить 115 тысяч евро. Трешка площадью 90,1 «квадрата» обойдется в 225,5 тысячи евро.

В других ЖК Dana Holding’s цена не изменилась. Нам пока не удалось взять официальный комментарий в компании, но мы очень надеемся, что представители застройщика объяснят новый принцип формирования цен.

 
 
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С завтрашнего дня «квадрат» в ЖК «Парк Челюскинцев» будет стоить 2500 евро — вне зависимости от метража, этажа, наличия террасы и так далее. Еще вчера за метр в...
 
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