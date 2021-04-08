BMW пробил забор и вылетел на тротуар. Обнародовано видео (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

ДТП произошло 2 апреля примерно в 21:40 на площади Ленина в Гомеле возле драмтеатра. Водитель BMW 5-Series не справился с управлением, наехал на ограду, сбил бетонную мусорку и выехал на тротуар. По некоторым словам очевидцев, водитель дрифтил. В МВД показали на видео, что именно привело к аварии.

«26-летний водитель пояснил сотрудникам, прибывшим на место ДТП, что он не справился с управлением на повороте и его занесло в ограждение, — рассказали в УВД. — В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что водитель выехал с ул. Пушкина и направился в сторону пл. Ленина. В пути следования к нему присоединился второй BMW, и между ними завязалось подобие уличных гонок. Автомобили двигались со скоростью выше скорости потока, допуская при этом ряд нарушений ПДД. В итоге при въезде на главную площадь Гомеля один из автомобилей занесло и выбросило на тротуар».

«В результате происшествия никто не пострадал, — дополнили в милиции. — Автомобиль получил значительные механические повреждения, которые восстанавливать придется виновнику ДТП самостоятельно, собственно как и поврежденное ограждение. Молодой человек привлекался к ответственности за нарушение ПДД более 40 раз, из которых значительное количество нарушений — превышение скорости».







