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Американский Мавроди? Актеру Заку Эйвери грозит 20 лет за продажу поддельных лицензий Netflix и HBO на $690 миллионов
Источник материала: Onliner
Комиссия по ценным бумагам США (SEC)
Хорвитц привлекал крупные инвестиции, заявляя, что имеет право на продажу региональных лицензий на поставку контента Netflix и HBO.
Не исключено, что бизнес Хорвитца, который был арестован в начале недели, начинался как реальное дело, он действительно оформлял права на показ тех или иных лент. Однако никаких договоренностей и лицензионных соглашений с Netflix и HBO у актера не было. Одновременно для обеспечения договоренностей с инвесторами и выплат им Хорвитц использовал классическую финансовую пирамиду, выплачивая бонусы (доходность невероятные 35%) за счет новых инвесторов.
Инвесторов американец вводил в заблуждение поддельными документами, а также именами крупнейших игроков рынка — Netflix и HBO.
Полученные деньги Хорвитц тратил не столько на развитие бизнеса, сколько на собственные нужды: среди прочего, он приобрел дом более чем за $6 млн.
Проблемы начались в 2019 году, когда 1inMM просрочила 160 платежей. Одному из инвесторов компания должна $160 млн инвестиций и $59 млн в виде выплат.
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Американский Мавроди? Актеру Заку Эйвери грозит 20 лет за продажу поддельных лицензий Netflix и HBO на $690 миллионов
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