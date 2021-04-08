Американский Мавроди? Актеру Заку Эйвери грозит 20 лет за продажу поддельных лицензий Netflix и HBO на $690 миллионов

Источник материала: Onliner

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) предприняла экстренные меры по замораживанию средств, принадлежащих актеру Заку Эйвери (настоящее имя — Закари Хорвитц) и его компании 1inMM. Компания, как предполагается, использовала в своей деятельности схему Понци и успела привлечь более $690 млн.

Хорвитц привлекал крупные инвестиции, заявляя, что имеет право на продажу региональных лицензий на поставку контента Netflix и HBO.

Не исключено, что бизнес Хорвитца, который был арестован в начале недели, начинался как реальное дело, он действительно оформлял права на показ тех или иных лент. Однако никаких договоренностей и лицензионных соглашений с Netflix и HBO у актера не было. Одновременно для обеспечения договоренностей с инвесторами и выплат им Хорвитц использовал классическую финансовую пирамиду, выплачивая бонусы (доходность невероятные 35%) за счет новых инвесторов.

Инвесторов американец вводил в заблуждение поддельными документами, а также именами крупнейших игроков рынка — Netflix и HBO.

Полученные деньги Хорвитц тратил не столько на развитие бизнеса, сколько на собственные нужды: среди прочего, он приобрел дом более чем за $6 млн.

Проблемы начались в 2019 году, когда 1inMM просрочила 160 платежей. Одному из инвесторов компания должна $160 млн инвестиций и $59 млн в виде выплат.