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Карбалевич: «Режим живет в подспудном ощущении неотвратимости рока»
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич
Власти не верят в свою победу
Однако проблема в том, что сами власти не верят в эту победу, ибо ведут себя совсем не как победители. Ведь если враг побежден и деморализован, войну следует считать оконченной, можно расслабиться, перевернуть эту страницу истории и переводить всю жизнь страны на мирные рельсы. Однако власти поступают с точностью до наоборот.
Если противники слабы и ни на что не способны, то зачем было переводить столицу на День Воли фактически на осадное положение, вводить в город огромное количество силовиков и военной техники?
В понедельник, 29 марта, Лукашенко провел специальное совещание с руководителями силовых структур и призвал их к продолжению борьбы с «протестунами», которых, если верить официальным сообщениям, больше нет.
Государственные СМИ продолжают агрессивную риторику в адрес якобы «побежденных» политических сил.
Особое впечатление на общественность произвела информация о том, что готовится закон, согласно которому правоохранителям и сотрудникам государственных СМИ может быть предоставлена охрана и даже изменена их внешность. Во всем мире телеведущие — самые популярные люди в стране, на улицах с ними хотят сделать селфи, просят автограф. А ведущие белорусских телеканалов настолько непопулярны, что боятся выходить без охраны, они изгои в своей стране.
Из «шпионского» фильма «Манкурты», показанного по телеканалу ОНТ, следует, что в силовых структурах работают люди, сочувствующие противникам правящего режима и готовые им помогать. Арестован подполковник КГБ и капитан генштаба. Согласно информации бывшего офицера ГУБОПиК Станислава Лупоносова, около 400 сотрудников центрального аппарата МВД в ходе президентской кампании подписались в поддержку Виктора Бабарико.
Если одержана победа, то зачем нужно усиливать репрессии против оппонентов? А именно это сейчас происходит. Так, за март было задержано по политическим мотивам 1139 человек. На только что открывшейся весенней сессии парламента в срочном порядке принято в первом чтении сразу несколько «репрессивных» законопроектов, которые призваны криминализировать любую оппозиционную деятельность. В частности, внесены поправки в закон о противодействии «экстремизму», в которых это понятие трактуется очень широко. В законопроекте о массовых мероприятиях предусмотрено уголовное наказание за неоднократное (больше одного раза) участие в несанкционированной акции. А СМИ запрещено освещение такой акции в режиме реального времени.
Оппонентов обвиняют в терроризме
До сих пор на пропагандистском уровне в адрес лидеров протеста звучали обвинения в экстремизме, подстрекательстве к мятежу, захвату власти. Но 29 марта Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой. КГБ внесла ее, а также Павла Латушко, блогера Антона Мотолько и других лиц в «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». То есть теперь главные фигуры движения белорусского сопротивления названы террористами в официальном юридическом документе.
Обвинить лидеров мирной белорусской революции в терроризме — это новый «креативный» ход белорусских властей. Их не пугает, что Беларусь на глазах всего мира превращается в очаг экстремизма и терроризма. Образ страны как острова стабильности давно разрушен.
Отныне официальный Минск начнет бороться не с мирным народным протестом, а с террористами, что полностью развязывает руки правоохранительным органам. С террористами можно делать все. Соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает расстрел. И теперь Запад легко обвинить не в поддержке «цветной революции», а в пособничестве терроризму. Любые формы сотрудничества с зарубежными центрами оппозиции, например, публикация интервью с Тихановской или Латушко, можно будет расценивать как поддержку террористической деятельности. И разгон уличной акции, организованной по призыву этих политиков, можно назвать контртеррористической операцией, к которой на «законном» основании можно привлекать армию.
Иначе говоря, политическим противникам объявлен очередной акт войны. Это как-то плохо совмещается с объявленной победой над ними.
Углубление международной изоляции
И уж тем более нельзя говорить о победе на международной арене, где изоляция Беларуси углубляется. ЕС готовит четвертый пакет санкций.
1 апреля представитель Госдепартамента США заявил, что если до 26 апреля белорусские власти не прекратят репрессии, не освободят политзаключенных и не начнут переговоры с оппонентами, то Министерству финансов Соединенных Штатов будет рекомендовано возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима». Напомню, что Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси еще в 2006 году. В октябре 2015 года был введен мораторий на их действие на полтора года. И вот теперь вряд ли у кого есть сомнения, что санкции будут возобновлены. Причем, они будут жестче, чем раньше. Ибо США ввели новый регламент применения санкций. Теперь в санкционный список можно легко добавлять любые компании из других стран, которые имеют коммерческие отношения с восьмью предприятиями «Белнефтехима».
Беларусь отстранили от участия в Евровидении. Ибо официальный Минск предложил для участия в конкурсе группу, известную своими остро политическими песнями, призванными дискредитировать участников протеста.
Официальный Минск провоцирует новый конфликт с Международным олимпийским комитетом (МОК). Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела в отношении известной спортсменки, главы Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александры Герасимени и исполнительного директора фонда Александра Опейкина.
Напомним, МОК ввел санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) за преследование белорусскими властями спортсменов и спортивных организаций по политическим мотивам. И рассмотрение этого вопроса произошло как раз по инициативе БФСС. НОК всячески опровергал эти подозрения. На днях новый президент НОК Виктор Лукашенко после переговоров с МОК радостно объявил, что компромисс достигнут, белорусские спортсмены не исключены из олимпийского движения, они выступят на Олимпиаде в Токио под своим флагом.
И вот вам. Начинается открытое уголовное преследование руководства БФСС, причем по заведомо «политическим» статьям уголовного кодекса: распространение заведомо ложной информации о ходе и результатах избирательной кампании и др. Какой может быть реакция МОК?
Похоже, сейчас белорусское руководство с самозабвенным упоением действует по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Пусть загибается и спорт, вслед за системой правосудия, внешней политикой, экономикой и т. д. Каждый новый шаг — это углубление изоляции, введение международных санкций в отношении самих себя.
Нет плана «Б»
И все это вместе взятое мало похоже на победу. Руководство государства прекрасно отдает себе отчет, что оно находится в изоляции в мире и внутри страны. Именно поэтому власть живет в состоянии постоянного психологического напряжения, ожесточения. Возможно, в глубине души Лукашенко и понимает, что одними репрессиями осуществить антипротестную вакцинацию страны, выработать антитела против революции не получается. Но никакого плана «Б» з запасе нет. Поэтому режим живет в подспудном ощущении неотвратимости рока. Эта психология осажденной крепости блокирует все попытки строить какие-либо далеко идущие планы, стратегии. Когда речь идет об элементарном выживании, некогда думать о перспективах страны.
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Почему власти не верят в свою победу?
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