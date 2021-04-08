«В Беларуси образование – не развитие человеческого потенциала, а еще одна отрасль народного хозяйства»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт – о концепции развития образования до 2030 года.





Минобразования предложило вынести концепцию образования в Беларуси на общественное обсуждение. Документ о развитии системы образования до 2030 года будет размещен на сайте ведомства, и каждый желающий сможет высказать свои предложения и замечания.

– У меня очень и очень настороженное отношение к нынешнему министерству образования, – отметил на Примусе эксперт по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб. – Оно появилось, когда возникла необходимость и интерес получить электронные версии существующих учебников, закачать их ребенку в планшет, чтобы он не таскал с собой 12-килограммовый рюкзак в школу каждый день.

Когда я зашел на сайт ведомства, оказалось, что там есть эти учебники, но скачать их можно только по предоставлении медицинской справки о том, что у вашего ребенка уже есть нарушения опорно-двигательного аппарата – сколиоз, лордоз, кифоз и т.д. Но пока он (ребенок) здоров – в свободном доступе этих учебников нет…

Программа до 2030 года – что там может быть написано? Очень сложно прогнозировать развитие системы образования сейчас, тем более до 2030-го года. Поменяется радикально все.

Уже, если говорить о бизнесе, кроме госкорпораций очень мало кто спрашивает у сотрудника, какой у него диплом – все спрашивают о навыках, компетенциях, квалификации. Всем неинтересно, где ты учился, интересно, что ты умеешь делать и какую задачу в моем бизнесе ты сможешь решить. Поэтому говорить, мол, мы сейчас запроектируем развитие системы образования на 9 лет вперед – скорее всего, это написано, чтобы оправдать собственное существование.

…Если даже в Германии ВУЗовское образование бесплатное, то что говорить о Беларуси? Будем мы тут учить туркменов, узбеков, таджиков, может быть, сенегальцев. Для Беларуси образование – это не развитие человеческого потенциала, а еще одна отрасль народного хозяйства, которая должна планово приносить деньги в бюджет.

Я с интересом ознакомлюсь с концепцией развития, но, думаю, там будут этакие валовые показатели: открыть столько-то университетов в районном городе, обеспечить поступление выручки от платных образовательных услуг в размере не менее, чем ***, и прочие – даже не неологизмы, а «облогизмы».

Напомним, на днях депутаты Палаты представителей рассмотрели в первом чтении новую редакцию Кодекса об образовании, в которой также много спорных пунктов.

Кроме того, как сообщает телеграм-канал Минобразования, в ближайшее время будет утверждена Советом министром стратегия государственной молодежной политики до 2030 года, а прямо сейчас «разрабатывается проект государственной программы патриотического воспитания населения, который в последующем пройдет широкое общественное обсуждение».