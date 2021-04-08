|
Стали известны полуфинальные пары Кубка Беларуси по футболу
Источник материала: Навiны
В Доме футбола прошла жеребьевка розыгрыша 1/2 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.
За путевку в финал поспорят «Шахтер» и «Ислочь», а также БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».
На этой стадии команды проведут по два матча (хозяева первых примут своих соперников 21 апреля соответственно в Солигорске и Борисове; ответные поединки пройдут 5 мая).
Битва за трофей состоится 23 мая в Гомеле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола прошла жеребьевка розыгрыша 1/2 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)