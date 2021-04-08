ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стали известны полуфинальные пары Кубка Беларуси по футболу

08.04.2021 16:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Доме футбола прошла жеребьевка розыгрыша 1/2 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.

Стали известны полуфинальные пары Кубка Беларуси по футболу

За путевку в финал поспорят «Шахтер» и «Ислочь», а также БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

На этой стадии команды проведут по два матча (хозяева первых примут своих соперников 21 апреля соответственно в Солигорске и Борисове; ответные поединки пройдут 5 мая).

Битва за трофей состоится 23 мая в Гомеле.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола прошла жеребьевка розыгрыша 1/2 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская просит Норвегию и Эстонию инициировать новые слушания в Совбезе ООН по ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by