Стали известны полуфинальные пары Кубка Беларуси по футболу

В Доме футбола прошла жеребьевка розыгрыша 1/2 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.





За путевку в финал поспорят «Шахтер» и «Ислочь», а также БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

На этой стадии команды проведут по два матча (хозяева первых примут своих соперников 21 апреля соответственно в Солигорске и Борисове; ответные поединки пройдут 5 мая).

Битва за трофей состоится 23 мая в Гомеле.