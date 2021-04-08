Тихановская просит Норвегию и Эстонию инициировать новые слушания в Совбезе ООН по ситуации в Беларуси

Ситуация в Беларуси и организация переговоров для мирного разрешения кризиса обсуждались во время онлайн-встречи 8 апреля белорусского демократического лидера Светланы Тихановской с послами Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады.





Как сообщает пресс-служба Тихановской, она подчеркнула важность усиления давления на белорусский режим, чтобы принудить его к переговорам и остановить насилие в стране.

Тихановская обсудила с послами возможность усиления точечных санкций против представителей режима, виновных в репрессиях, принятие четвертого пакета санкций Евросоюза, а также поддержку белорусских журналистов, правозащитников, студенческого и рабочего движения, малого бизнеса, попавшего под репрессии.

На встрече также обсуждалась работа Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus, IAPB), которая поможет привлечь виновных к ответственности в международных судах.

Тихановская сообщила о последних судебных приговорах участникам акций протеста, обыске у правозащитницы Эниры Броницкой и вызове ее на допрос, а также о вызове на допрос председателя лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого. ПЦ «Весна» принимал участие в создании IAPB.

Тихановская предложила министерствам иностранных дел северных стран организовать встречи с участием белорусских и международных экспертов в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией.

«Поскольку Норвегия и Эстония являются непостоянными членами Совета безопасности ООН, Тихановкая предложила организовать слушания в Совбезе ООН по поводу эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси», — сообщает пресс-служба.

Тихановская также поблагодарила Швецию за предложение использовать ОБСЕ как главную площадку для организации переговоров и предложила разработать дорожную карту.

В Совете безопасности ООН уже дважды проходили неофициальные заседания высокого уровня по обсуждению ситуации в Беларуси.

Первое заседание состоялось 4 сентября 2020 года. В нем приняла участие Светлана Тихановская и специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен.

Второе заседание прошло 22 января 2021 года. На нем выступили более 30 представителей различных стран. Большинство из них выразили обеспокоенность ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси и давлением на журналистов. Они призвали официальный Минск освободить всех произвольно задержанных, включая журналистов, блогеров и сотрудников СМИ, а также выполнять свои обязательства в сфере прав человека, включая право на свободу слова и свободу собраний. В поддержку белорусских властей высказались представители России и Китая.

Оба заседания проходили по так называемой «формуле Аррии». «Формула Аррии» — это неформальные встречи, организуемые с целью обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в СБ ООН.