"Мы сейчас работаем, уже у всех на слуху дорожные карты, я должен проинформировать, что мы уже близки к тому, чтобы эти дорожные карты были закончены. На сегодняшний момент из 28 21 карта согласована, осталось проработать буквально семь карт. <...>





Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего "союзного государства" и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно", - сказал Семашко.





По его словам, идет работа по созданию экономического базиса "союзного государства". Семашко также анонсировал встречи в Москве ответственных за согласование интеграционных карт вице-премьеров России и Беларуси и встречу в середине апреля премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.





"Там уже какие-то моменты будут, которые не удалось на уровне заместителей министров, министров решить, будут решены", - уточнил он.





Ранее Семашко заявлял, что Москва и Минск могут завершить согласование оставшихся дорожных карт по "интеграции" до конца апреля. По его словам, в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине текущего года.







