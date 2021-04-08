ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Нашу гісторыю" исключили из каталога "Белпочты"

08.04.2021 16:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Нашу гісторыю» исключают из каталога «Белпочты», поэтому «Наша Ніва» запускает cвою систему подписки.

Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие. 

«Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Месяц назад то же сделала «Белсоюзпечать». Н

е попал предыдущий номер и в книжные магазины государственной «Белкниги», — сообщает  «Наша Ніва».

Поэтому «мы запускаем собственную систему подписки. Подобная схема действовала в 2006-2008 годах, когда «Нашей Ніве» запретили распространяться через киоски и по подписке»,  — пишет издание.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нашу гісторыю» исключают из каталога «Белпочты», поэтому «Наша Ніва» запускает cвою систему подписки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский Мавроди? Актеру Заку Эйвери грозит 20 лет за продажу поддельных лицензий Netflix и HBO на $690 миллионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by