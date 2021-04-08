"Нашу гісторыю" исключили из каталога "Белпочты"

Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие.





«Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Месяц назад то же сделала «Белсоюзпечать». Н





е попал предыдущий номер и в книжные магазины государственной «Белкниги», — сообщает «Наша Ніва».



