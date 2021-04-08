|
Это война? Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса
Источник материала: Партизан
Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту»,— сказал Козак на пресс-конференции в Москве.
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», — цитирует Козака
Напомним, в последнее время все чаще сообщается о том, что
И, кстати, Крым Россия оккупировала тоже, якобы защищая местных жителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)