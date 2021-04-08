BMW готовит к дебюту обновленный 3-Series G20

Источник материала: Onliner

BMW, как и другие премиум-производители, старается обновлять свои модели раз в три-четыре года, а то и чаще. Сейчас немцы работают над рестайлингом 3-Series G20. Шпионские фотографы Carscoops впервые запечатлели обновленную «тройку», и она оказалась полностью без камуфляжа снаружи. Зато внутри нас ждет маленькая революция.





Еще не факт, что баварцы оставят внешность 3-Series без изменений. Быть может, просто новые кузовные детали еще не готовы, вот тестовые прототипы и колесят в старой «одежке», которую нарисовал наш соотечественник. Но, безусловно, самые серьезные изменения будут в салоне машины. Там появится новейшая система iDrive c BMW Operating System 8. Это наиболее серьезное обновление мультимедийной системы BMW за много лет.





Восьмая «операционка» дебютировала на электрическом кроссовере iX SUV. Она отличается большим изогнутым экраном и широкими настройками кастомизации. Можно даже менять виртуальную «текстуру» интерфейса. Цифровая приборная панель будет выполнена в виде 12,3-дюймового экрана, а блок мультимедийного комплекса получит дисплей побольше — 14,9 дюйма. Второй экран будет слегка повернут к водителю: давняя фишка BMW не теряет актуальности.

Обновленный BMW 3-Series дебютирует в июле. Купе данной модели (4-Series) появится месяц спустя. Нынешнее поколение выпускается с 2019 года.