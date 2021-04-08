|
BMW готовит к дебюту обновленный 3-Series G20
Источник материала: Onliner
BMW, как и другие премиум-производители, старается обновлять свои модели раз в три-четыре года, а то и чаще. Сейчас немцы работают над рестайлингом 3-Series G20. Шпионские фотографы
Еще не факт, что баварцы оставят внешность 3-Series без изменений. Быть может, просто новые кузовные детали еще не готовы, вот тестовые прототипы и колесят в старой «одежке», которую
Восьмая «операционка»
Обновленный BMW 3-Series дебютирует в июле. Купе данной модели (4-Series) появится месяц спустя. Нынешнее поколение выпускается с 2019 года.
черный, купе, бензин 3 л, автоматическая, задний привод
черный, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
синий, минивэн, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
BMW, как и другие премиум-производители, старается обновлять свои модели раз в три-четыре года, а то и чаще. Сейчас немцы работают над рестайлингом 3-Series G20. Шпионские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)