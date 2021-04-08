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За Clubhouse предлагают $4 миллиарда
Источник материала: Onliner
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Площадка Clubhouse была запущена в 2020 году и быстро обрела аудиторию. К настоящему моменту приложение, доступное только для iOS, загрузили более 10 млн раз. У Clubhouse есть немало конкурентов, к которым относят в том числе Facebook, Twitter, Discord, LinkedIn и Slack (присутствующие на всех платформах), но новый сервис пытается стать «еще более инновационным».
У Twitter, в свою очередь, есть свой аналог Clubhouse — Twitter Spaces,
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг
на крышу, для 1 велосипеда
на крышу, для 1 велосипеда
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По данным Bloomberg, компания Twitter вела переговоры с Clubhouse о предложении приобрести площадку за $4 млрд. Однако затем переговоры заморозили, по каким именно причинам,...
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