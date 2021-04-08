«Белавиа» получила новый пассажирский «Боинг»

Источник материала: ОНТ

Ещё один современный лайнер в парке «Белавиа». Сегодня в Минске приземлился первый самолёт нового типа «Боинг 737 Maкс 8».

Борт прибыл в Минск прямиком с американского завода с промежуточной посадкой в Исландии. И даже пасмурное небо над Минском не помешало успешной посадке. Момент – исторический. Лайнер в Беларуси ждали три года. Лучший пилот «Белавиа» (самолёт сопровождал наш экипаж) сразу после приземления поделился впечатлениями.

Авиалайнер обладает улучшенными характеристиками: дальность полёта – более 6,5 тыс км, максимальная высота – 12 тыс. м. В салоне 174 места для пассажиров, из них 12 – бизнес-класса.

Игорь Чергинец, генеральный директор «Белавиа»: «Это, безусловно, расширяет наши возможности полётов из Минска. Мы не останавливались в 2020 году, мы модернизировали флот, показали неплохие результаты, мы выжили и идём вперёд. Это как раз задел на будущее восстановление, возрождение полётов, путешествий, отдыха наших людей».

Новую модель «Боинга» на старте сопровождали неудачи – компания даже на время приостановила её производство из-за трагических случаев. Но сегодня производитель полностью уверен в безопасности нового лайнера.

Сергей Кравченко, президент Boeing В России и СНГ: «После улучшения программного обеспечения и проведения всех сертификационных испытаний этими уважаемыми регуляторами нет никаких сомнений, что этот самолёт станет самым безопасным самолётом современности. Сегодня летает уже более 150 самолётов. Примерно 400 рейсов в день во всём мире. У самолёта нет никаких отказов, пилоты его очень любят».

Новый борт стал 29 самолётом в парке белорусской авиакомпании и третьим за последние четыре месяца. После оформления всех документов он начнёт выполнять рейсы по расписанию. Как ожидается, уже на следующей неделе.

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