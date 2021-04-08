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«Белавиа» получила новый пассажирский «Боинг»
Источник материала: ОНТ
Ещё один современный лайнер в парке «Белавиа». Сегодня в Минске приземлился первый самолёт нового типа «Боинг 737 Maкс 8».
Борт прибыл в Минск прямиком с американского завода с промежуточной посадкой в Исландии. И даже пасмурное небо над Минском не помешало успешной посадке. Момент – исторический. Лайнер в Беларуси ждали три года. Лучший пилот «Белавиа» (самолёт сопровождал наш экипаж) сразу после приземления поделился впечатлениями.
Авиалайнер обладает улучшенными характеристиками: дальность полёта – более 6,5 тыс км, максимальная высота – 12 тыс. м. В салоне 174 места для пассажиров, из них 12 – бизнес-класса.
Новую модель «Боинга» на старте сопровождали неудачи – компания даже на время приостановила её производство из-за трагических случаев. Но сегодня производитель полностью уверен в безопасности нового лайнера.
Новый борт стал 29 самолётом в парке белорусской авиакомпании и третьим за последние четыре месяца. После оформления всех документов он начнёт выполнять рейсы по расписанию. Как ожидается, уже на следующей неделе.
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Ещё один современный лайнер в парке «Белавиа». Сегодня в Минске приземлился первый самолёт нового типа «Боинг 737 Maкс 8». Борт прибыл в Минск прямиком с...
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