ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белавиа» получила новый пассажирский «Боинг»

08.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» получила новый пассажирский «Боинг»

Ещё один современный лайнер в парке «Белавиа». Сегодня в Минске приземлился первый самолёт нового типа «Боинг 737 Maкс 8».

Борт прибыл в Минск прямиком с американского завода с промежуточной посадкой в Исландии. И даже пасмурное небо над Минском не помешало успешной посадке. Момент – исторический. Лайнер в Беларуси ждали три года. Лучший пилот «Белавиа» (самолёт сопровождал наш экипаж) сразу после приземления поделился впечатлениями.

Авиалайнер обладает улучшенными характеристиками: дальность полёта – более 6,5 тыс км, максимальная высота – 12 тыс. м. В салоне 174 места для пассажиров, из них 12 – бизнес-класса. 

Игорь Чергинец, генеральный директор «Белавиа»: «Это, безусловно, расширяет наши возможности полётов из Минска. Мы не останавливались в 2020 году, мы модернизировали флот, показали неплохие результаты, мы выжили и идём вперёд. Это как раз задел на будущее восстановление, возрождение полётов, путешествий, отдыха наших людей».

Новую модель «Боинга» на старте сопровождали неудачи – компания даже на время приостановила её производство из-за трагических случаев. Но сегодня производитель полностью уверен в безопасности нового лайнера. 

Сергей Кравченко, президент Boeing В России и СНГ: «После улучшения программного обеспечения и проведения всех сертификационных испытаний этими уважаемыми регуляторами нет никаких сомнений, что этот самолёт станет самым безопасным самолётом современности. Сегодня летает уже более 150 самолётов. Примерно 400 рейсов в день во всём мире. У самолёта нет никаких отказов, пилоты его очень любят».

Новый борт стал 29 самолётом в парке белорусской авиакомпании и третьим за последние четыре месяца. После оформления всех документов он начнёт выполнять рейсы по расписанию. Как ожидается, уже на следующей неделе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё один современный лайнер в парке «Белавиа». Сегодня в Минске приземлился первый самолёт нового типа «Боинг 737 Maкс 8». Борт прибыл в Минск прямиком с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа самая провальная супергеройская кинофраншиза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by