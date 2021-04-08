ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Санкции против Беларуси могут привести к дефициту дизеля на рынке Украины

08.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Санкции против Беларуси могут привести к дефициту дизеля на рынке Украины

Санкции против Беларуси могут аукнуться Украине. Соседней стране грозит дефицит дизельного топлива.

Его подогревает неопределённость с поставками дизеля с Мозырского завода – крупнейшего поставщика – на предприятии идёт плановый ремонт. Топливный баланс на украинском рынке пока складывается.

Правда, при условии, что удастся получить 150 тыс тонн дизельного топлива морским транспортом. Сейчас Украина испытывает сложности с поставками «Роснефти» (компания обеспечивает фактически четверть украинского рынка). С учётом этого дефицит неизбежно спровоцируют возможные санкции со стороны США в отношении Беларуси.

Более того, эксперты полагают, что под ударом и украинские партнёры белорусских заводов – они в любой момент рискуют сами оказаться под действием американских запретов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции против Беларуси могут аукнуться Украине. Соседней стране грозит дефицит дизельного топлива. Его подогревает неопределённость с поставками дизеля с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа самая провальная супергеройская кинофраншиза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by