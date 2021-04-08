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Санкции против Беларуси могут привести к дефициту дизеля на рынке Украины
Источник материала: ОНТ
Санкции против Беларуси могут аукнуться Украине. Соседней стране грозит дефицит дизельного топлива.
Его подогревает неопределённость с поставками дизеля с Мозырского завода – крупнейшего поставщика – на предприятии идёт плановый ремонт. Топливный баланс на украинском рынке пока складывается.
Правда, при условии, что удастся получить 150 тыс тонн дизельного топлива морским транспортом. Сейчас Украина испытывает сложности с поставками «Роснефти» (компания обеспечивает фактически четверть украинского рынка). С учётом этого дефицит неизбежно спровоцируют возможные санкции со стороны США в отношении Беларуси.
Более того, эксперты полагают, что под ударом и украинские партнёры белорусских заводов – они в любой момент рискуют сами оказаться под действием американских запретов.
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Санкции против Беларуси могут аукнуться Украине. Соседней стране грозит дефицит дизельного топлива. Его подогревает неопределённость с поставками дизеля с...
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