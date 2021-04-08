ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роман Головченко вручил государственные награды

08.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Роман Головченко вручил государственные награды

В пример другим и с благодарностью за труд. Сегодня во дворце Республики вручили госнаграды представителям различных профессий.

По поручению президента 45 человек сегодня удостоились высшей похвалы за многолетний труд, достижения в своей сфере и опыт, которым сегодня могут делиться с коллегами. Большинство награждённых – работники сельского хозяйства.

Роман Головченко во время вручения отметил, успех этих людей – пример как можно и нужно реализовывать себя в жизни.

Геннадий Свидерский, директор предприятия «Белджи»: «Я уже долгое время работаю в промышленности, 16 лет работал заместителем министра промышленности, фактически, эта награда всему нашему промышленному комплексу. Я эту награду воспринимаю как стимул для последующих более напряжённых действий во благо нашей страны, во благо развития машиностроительного комплекса в частности».

Ольга Михновец, заместитель генерального директора предприятия «Молочный мир»: «Гордость за предприятие, правильно было сказано, за профессионализм нашего коллектива, она не лично моя, а благодаря нашей работе с коллективом. После сегодняшней награды принесу позитив коллективу, где мы будем больше делать новинок и радовать покупателей».

Заслуги тех, кого сегодня отметили высшими наградами не только в развитии своей сферы. Каждое трудовое достижение – очередной шаг к развитию страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пример другим и с благодарностью за труд. Сегодня во дворце Республики вручили госнаграды представителям различных профессий. По поручению президента 45 человек...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа самая провальная супергеройская кинофраншиза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by