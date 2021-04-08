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Роман Головченко вручил государственные награды
Источник материала: ОНТ
В пример другим и с благодарностью за труд. Сегодня во дворце Республики вручили госнаграды представителям различных профессий.
По поручению президента 45 человек сегодня удостоились высшей похвалы за многолетний труд, достижения в своей сфере и опыт, которым сегодня могут делиться с коллегами. Большинство награждённых – работники сельского хозяйства.
Роман Головченко во время вручения отметил, успех этих людей – пример как можно и нужно реализовывать себя в жизни.
Заслуги тех, кого сегодня отметили высшими наградами не только в развитии своей сферы. Каждое трудовое достижение – очередной шаг к развитию страны.
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В пример другим и с благодарностью за труд. Сегодня во дворце Республики вручили госнаграды представителям различных профессий. По поручению президента 45 человек...
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