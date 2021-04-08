Роман Головченко вручил государственные награды

Источник материала: ОНТ

В пример другим и с благодарностью за труд. Сегодня во дворце Республики вручили госнаграды представителям различных профессий.

По поручению президента 45 человек сегодня удостоились высшей похвалы за многолетний труд, достижения в своей сфере и опыт, которым сегодня могут делиться с коллегами. Большинство награждённых – работники сельского хозяйства.

Роман Головченко во время вручения отметил, успех этих людей – пример как можно и нужно реализовывать себя в жизни.

Геннадий Свидерский, директор предприятия «Белджи»: «Я уже долгое время работаю в промышленности, 16 лет работал заместителем министра промышленности, фактически, эта награда всему нашему промышленному комплексу. Я эту награду воспринимаю как стимул для последующих более напряжённых действий во благо нашей страны, во благо развития машиностроительного комплекса в частности».

Ольга Михновец, заместитель генерального директора предприятия «Молочный мир»: «Гордость за предприятие, правильно было сказано, за профессионализм нашего коллектива, она не лично моя, а благодаря нашей работе с коллективом. После сегодняшней награды принесу позитив коллективу, где мы будем больше делать новинок и радовать покупателей».

Заслуги тех, кого сегодня отметили высшими наградами не только в развитии своей сферы. Каждое трудовое достижение – очередной шаг к развитию страны.

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