Мошенники оформили на женщину кредит и списали с ее карты более Br500

Источник материала: ОНТ

Мошенники оформили кредит на жительницу Бреста и списали с ее банковской карты деньги, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Все случилось так: женщине из Бреста позвонили по мессенджеру. Незнакомая девушка сказала, что она – сотрудница банка, и заявила, что кто-то пытается оформить кредит на женщину. Далее разговор продолжил мужчина. Он убедил брестчанку в том, что она должна сообщить ему пароль от ее интернет-банкинга, а также коды для доступа в мобильное приложение. Сообщение о том, что на ее имя в банке оформлен кредит, пришло через пару минут. Женщина продиктовала свой код, тем самым активизировав его получение.

В милиции обращают внимание на то, что сотрудники банка не звонят по мессенджерам и не просят рассказать им личную информацию.

Фото: БЕЛТА





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