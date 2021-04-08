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3 знака зодиака, которые с возрастом становятся красивее

08.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 знака зодиака, которые с возрастом становятся красивее

Некоторые женщины с возрастом теряют свою красоту, а другие – как будто расцветают. Окружающих удивляют такие перемены, однако астрологи утверждают, что представительницы прекрасного пола определенных знаков зодиака становятся с годами красивее.

Дева

В юности Дева – типичная «серая мышка», носит, как правило, безразмерные балахоны и обувь без каблука. Она даже не пытается нравиться мужчинам. Только через годы в представительницах этого знака появляется женственность и осознание своей красоты. Тогда Девы покоряют мужские сердца. Возраст не властен над ними, свою красоту и молодость они умеет надолго сохранить.

Близнецы 

Представительницы этого знака поздно взрослеют и, в целом, до 30 лет остаются детьми. Такая особенность проявляется и во внешности. Однако с возрастом у Близнецов пропадает наивность в глазах и угловатость движений, в образе появляется благородство, элегантность и сдержанность. Только тогда они раскрываются как женщины по-настоящему.

Рак

Женщины-Раки грациозны и чрезвычайно привлекательны от природы. Однако часто они стесняются демонстрировать достоинства, так как уходят в себя в подростковом возрасте и обзаводятся комплексами. Представительницы этого знака раскрываются гораздо позже, обычно ближе к сорока. Они обретают внутреннюю гармонию, учатся любить себя и тогда словно светятся изнутри. Своим шармом и изяществом женщины-Раки манят сильный пол. Зачастую они выходят замуж за мужчин, которые младше по возрасту.

По материалам fabiosa.ru

Фото: Pixabay.com

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Некоторые женщины с возрастом теряют свою красоту, а другие – как будто расцветают. Окружающих удивляют такие перемены, однако астрологи утверждают, что...
 
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