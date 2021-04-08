В Мингорисполкоме рассказали о сроках завершения массовой вакцинации в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Массовою вакцинацию от COVID-19 в Минске планируется завершить до октября текущего года. Об этом со ссылкой на главного специалиста отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алину Киселеву сообщает БЕЛТА.

Специалист напомнила, что с сегодняшнего дня в столице началась массовая вакцинация тех, кто заранее записался на получение вакцины. Как она отметила, перед получением вакцины каждый пациент проходит осмотр у врача: уточняется наличие жалоб, противопоказаний, измеряется температура.

Киселева также отметила, что прививочные кабинеты есть в каждой взрослой поликлинике столицы. На выбор предлагаются две вакцины – российский «Спутник V» и китайский SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell). При этом, по её словам, тяжелых или среднетяжелых осложнений после вакцины до сих пор выявлено не было. Впрочем, легкие местные реакции также отмечались лишь у незначительного числа привитых.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram