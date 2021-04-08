Это происходило на самом деле! 5 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях

Источник материала: ОНТ

Фильмы ужасов, которые основаны на реальных событиях, всегда вызывали особый трепет в сердцах зрителей, ведь иногда в это невозможно поверить. Киноделы любят брать реальные истории за основу и добавлять огоньку от себя, усиливая градус ужасов и мистики.

В этом списке представлены самые пугающие фильмы, которые основаны на настоящих историях или сильно распространенных городских легендах, имеющие под собой реальное основание.

Каждому любителю страшных историй, да и просто пощекотать себе нервы, необходимо сохранить этот список, потому что приведенные ниже картины являются бриллиантами историй ужасов.

1. Шесть демонов Эмили Роуз



Фото: vokrug.tv

США, 2005 год

Драма, ужасы

Хронометраж: 122 минуты

Кинопоиск: 7,2/IMDb: 6,7

Священнослужитель дает показания перед судом о том, что Эмили Роуз умерла во время сеанса экзорцизма не по его вине. Лекари убеждены, что у Эмили была просто эпилепсия и умерла она из-за безалаберности священника.

Такая история правда имела место быть в 1976 году. Молодая девушка погибла в результате нескольких сеансов экзорцизма. Несмотря на поставленный диагноз «эпилепсия», а также симптомы психического расстройства, все были уверены, что Анна-Лиза Михель одержима бесами.

2. Психо



Фото: filmpro.ru

США, 1960 год

Ужасы, мистика, триллер

Хронометраж: 109 минут

Кинопоиск: 8,1/IMDb: 8,5

У владельца компании была украдена большая сумма денег его работницей, которая с наличными быстро уехала за город, где остановилась на ночевку в отеле. Там она знакомится с молодым и милым хозяином отеля, который являлся совсем не тем, кем казался на первый взгляд. Классический фильм ужасов, актуальный до сих пор.

Человеком, на основе которого был написан главный герой фильма, является известный серийный убийца из США Эдвард Гвин. Этот человек послужил образцом для персонажей множества фильмов. У Эдварда была жестокая мать, которая сломала его личность и психику, но от этого меньше ее любить он не стал. Маньяк раскапывал старые могилы, шил себе костюмы из человеческой кожи, а также совершал десятки убийств женщин. После поимки был признан невменяемым, и до конца жизни за ним наблюдали в психиатрической лечебнице.

3. У холмов есть глаза



Фото: filmpro.ru

США, 1977 год

Ужасы, триллер

Хронометраж: 89 минут

Кинопоиск: 6,2/IMDb: 6,4

Семья Картер путешествует по стране в доме на колесах. Из-за неожиданной поломки они застревают посреди пустыни, в диком месте, где никто не поможет. Плюс ко всему необходимо отбиваться от странных дикарей, которые живут в пещерах неподалеку.

Сценарий фильма был написан на основе легенд о семьях каннибалов, живших в XV веке в Шотландии.

Хоть и не существует никаких документальных доказательств их присутствия, это очень популярное сказание среди жителей туманного королевства. И вполне можно допустить, что это происходило на самом деле в отличие от многих популярных легенд, которые тоже не были подтверждены.

4. Ужас Амитивилля





США, 1979 год

Ужасы

Хронометраж: 119 минут

Кинопоиск: 6,3/IMDb: 6,2

Многодетная семья переезжает в новый роскошный дом, который удалось купить за бесценок. Все оказывается очень непросто, ведь предыдущая семья, жившая в этом доме, погибла при очень загадочных обстоятельствах. Проклятый дом показывает свои зловещие тайны и новым жителям тоже.

На основе этой реальной истории было снято множество фильмов. А загадочное поведение тех, кто жил в этом доме, не могут объяснить и по сей день. Страшный дом с привидениями и необъяснимыми смертями стал настоящим феноменом в мире.

Из каждого уголка земного шара на протяжении сотен лет часто долетали байки про подобные дома, но чудеса происходили лишь на словах «очевидцев».

5. Детские игры



Фото: afisha.ru

США, 1988 год

Ужасы, триллер

Хронометраж: 87 минут

Кинопоиск: 6,8/IMDb: 6,6

Возможно ли поверить, что в детскую резиновую куклу может вселиться дух убийцы? Ребенок Энди Барклай был убежден, что его кукла живая, и, к несчастью, это являлось правдой, а резиновый пупс убивал все больше и больше…

Очень странная история, которая долго ходила по США в качестве байки. Многие в один голос заявляли, что кукла двигалась, а родители мальчика говорили, что слышали голос куклы. У этой городской истории было множество версий, фильм представляет собой синтез из них. На данный момент эта кукла хранится в музее в качестве напоминания об этой страшной истории и для развлечения посетителей.

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