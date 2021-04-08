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Огромный варан залез на полку с молочными продуктами в магазине и шокировал всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором видно, как гигантский варан лезет на полку в магазине,
В ролике запечатлен необычный посетитель магазина в городе Накхонпатхом (Таиланд). Огромный варан забежал с улицы в супермаркет и быстро полез на верхнюю полку стеллажа с молочными продуктами. Возможно, так животное спасалось от жары.
В видео слышны эмоциональные вскрики посетителей магазина, однако инцидент скорее позабавил окружающих.
Отметим, что в Таиланде вараны встречаются часто. Они живут на озерах, в парках, садах, городских каналах.
Фото: Facebook
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Видео, в котором видно, как гигантский варан лезет на полку в магазине, опубликовала пользовательница Facebook Jejene Narumpa. В ролике запечатлен необычный посетитель...
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