Огромный варан залез на полку с молочными продуктами в магазине и шокировал всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором видно, как гигантский варан лезет на полку в магазине, опубликовала пользовательница Facebook Jejene Narumpa.

В ролике запечатлен необычный посетитель магазина в городе Накхонпатхом (Таиланд). Огромный варан забежал с улицы в супермаркет и быстро полез на верхнюю полку стеллажа с молочными продуктами. Возможно, так животное спасалось от жары.

В видео слышны эмоциональные вскрики посетителей магазина, однако инцидент скорее позабавил окружающих.

Отметим, что в Таиланде вараны встречаются часто. Они живут на озерах, в парках, садах, городских каналах.

Фото: Facebook @Jejene Narumpa





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