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Мужчина в Минске угрожал напильником таксисту, а потом и сотруднику милиции: СК завершил расследование дела

08.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство сотрудника милиции, особо злостном хулиганстве и разбое, сообщается на сайте СК.

26 ноября прошлого года ночью, согласно материалам уголовного дела, 24-летний таксист приехал к дому на улице Малинина в Минске. Через какое-то время в машину к нему сел пьяный мужчина и потребовал начать движение. Таксист ему отказал, так как ожидал клиента, и попросил выйти из автомобиля. На это неизвестный среагировал агрессивно, начал угрожать применением насилия и в подтверждение показал напильник с острым наконечником и другие предметы. Таксист вышел из автомобиля, но мужчина продолжал преследовать его.

Кроме того, оказавшись в салоне машины, неизвестный забрал мобильный телефон таксиста и другое имущество с угрозами применить насилие.

Сотрудник Департамента охраны МВД Беларуси прибыл на место происшествия и хотел задержать мужчину, но тот активно сопротивлялся и попытался ударить милиционера шилом в область шеи. Правоохранитель уклонился, тогда мужчина ударил его в грудную клетку, защищенную бронежилетом.


Неизвестный несколько раз угрожал милиционеру убийством, держал в руках напильник и шило и пытался подойти ближе, чтобы ударить. Сотруднику милиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие – он выстрелил в ногу обвиняемому.

Следователи изучили личность 45-летнего мужчины, минчанина. Оказалось, он был ранее судим за насилие в отношении сотрудника милиции, за распитие алкоголя в общественном месте несколько раз привлекался к административной ответственности, нигде не работает.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый не страдал психическим расстройством, когда совершал преступные деяния. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела завершено. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

Фото: СК Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство сотрудника милиции, особо злостном хулиганстве и разбое, сообщается на...
 
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