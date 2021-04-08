Кому нельзя желать спокойной ночи и почему медики боятся рыжеволосых? Суеверия и приметы в разных профессиях

Источник материала: ОНТ

Любая профессия полна суеверий. У телевизионщиков, например, есть свои приметы. Если перед эфиром уронили сценарий – на него нужно обязательно сесть! Тогда все пройдет хорошо. А иначе возможны ошибки! Рассмотрим эту тему подробнее.

Учителя очень внимательно относятся к 1 сентября. Считается, если учитель перепутает ключи от классного кабинета, то год будет тяжелым: ожидай много неуспевающих учеников. Суеверий у учителей много, однако придерживаются они самых известных. Вот вторая по значимости: если новоиспеченный специалист с дипломом учителя опоздает на свой первый урок, его карьера сложится неудачно. Поэтому на первый академический час стоит поторопиться.

А вот медики особая каста людей. Приметы и суеверия давно стали частью работы. Врачи никогда не желают друг другу спокойной смены, а иначе – жди проблем. Медики боятся пациентов с рыжим цветом волос. Особенно, анестезиологи. Хотя этому есть и научное обоснование: у рыжих повышен болевой порог им нужно больше обезболивающего (а с этим сложно угадать). По статистике, у рыжих чаще случаются осложнения. А еще, если в начале дежурства поступил серьезный или курьезный случай, то, значит, за сутки обязательно будет подобный же случай.

Офисные работники с суеверием относятся к месторасположению предметов на их столе. Например, определенное расположение ручек, бумаг и прочих офисных канцтоваров перед серьезной сделкой офисные сотрудники сохраняют, убежденные, что это на удачу. У офисных работников есть талисманы – ручки. Встречались случаи, когда менеджеры отказывались подписывать договор в день, когда забыли дома свой талисман.

Считается, риелторы, как и медики, – народ суеверный. В квартире клиентов риелторы не снимают обувь. К тому же, их невозможно уговорить присесть во время показа. Считается, это каким-то образом помешает сделке. А еще риелторы верят, если покупатель пришел на просмотр в дождь, то он купит квартиру.

Продавцы на рынке верят в особую магию денег. Именно поэтому первую утреннюю выручку, даже самую маленькую сумму, продавцы кладут под весы и не дают ею сдачу, не разменивают целый день. А еще самым известным магическим действием, о котором знают практически все покупатели, считается обмахивание товара первой выручкой.

Фото: Pixabay.com

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