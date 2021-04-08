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Гороскоп на 9 апреля: неожиданные встречи – Овнам, новая работа – у Дев

08.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 9 апреля: неожиданные встречи – Овнам, новая работа – у Дев

Звёзды обещают Овнам приятные новости и неожиданные встречи. Сегодня ваша активность будет очень высокой. Постарайтесь сдерживать свой темперамент.

Тельцы отлично справятся со сложной умственной работой. В течение дня вам придётся рассчитывать только на свои силы. Не вступайте в споры. Это поможет избежать неприятностей.

Близнецы получат удовольствие от физической нагрузки. Удачными будут коммерческие операции с посредниками. Совместный проект улучшит ваше материальное благополучие.

У Раков могут возникнуть трудности в общении с родственниками. Не показывайте худшие стороны своего характера. Отношения с любимым человеком окажутся под угрозой.

Тщательно контролировать возросшую обидчивость придётся Львам. Звёзды советуют вам приложить усилия и убедить окружающих в своей правоте.

Девам могут предложить новую работу. Соглашайтесь! Это принесёт успех в дальнейшем. Проявите внимание к близким. Страхи по поводу здоровья напрасные.

Весы будут озадачены решением деловых вопросов. Вы быстро справитесь с проблемой, если детально изучите ситуацию. Не торопитесь с ответом. Хороший день для занятий спортом.

У Скорпионов любые переговоры пройдут удачно. Старайтесь удерживать свои позиции и репутацию, расставляя точки над «i». Не тратьте энергию по пустякам.

Любовные переживания завладеют чувствами Стрельцов. Звёзды советуют вам отказаться от стереотипов и не слушать советчиков. Доверьтесь своей интуиции.

Козероги, игнорируйте рискованные и авантюрные предложения. Не ленитесь перепроверять условия сделок. При управлении автомобилем проявите осторожность.

Спокойный день у Водолеев. Всё задуманное успешно реализуется. Может возникнуть непреодолимое желание изменить интерьер квартиры. Родные позитивно оценят ваши идеи.

Работа станет источником вдохновения у Рыб. Творческий подход к делу принесёт хорошие результаты. Особое внимание уделите финансовым вопросам.

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Звёзды обещают Овнам приятные новости и неожиданные встречи. Сегодня ваша активность будет очень высокой. Постарайтесь сдерживать свой темперамент....
 
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