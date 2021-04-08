ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ПСЖ и «Челси» выиграли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

08.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов хорошую заявку на выход в полуфинал сделал «Челси». В первом матче в Испании лондонцы уверенно обыграли «Порту» – 2:0.

На 32-й минуте счет открыл Мэйсон Маунт. Португальцы пытались отыграться, создали много моментов, но в концовке пропустили вновь – от Бэна Чивелла.

Украшением этой стадии стало противостояние двух европейских грандов, «Баварии» и ПСЖ. В первом матче, в Мюнхене, немцы уступили. «Бавария» проигрывала 0:2, но голы Эрика-Максима Чупо Мотинга и Томаса Мюллера восстановили равенство.

И все же последнее слово осталось за парижанами. Свой второй мяч, который стал победным, провел Килиан Мбаппэ – 3:2 сильнее французы.  «Баварии» в этом матче не помог травмированный нападающий Роберт Леванловски. Лучший форвард европейских чемпионатов, наверняка, восстановится к ответной встрече – она пройдет в Париже через неделю.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В футбольной Лиге чемпионов хорошую заявку на выход в полуфинал сделал «Челси». В первом матче в Испании лондонцы уверенно обыграли «Порту» – 2:0. На 32-й минуте счет...
 
Новости дня
Новости разные
 
ПСЖ и «Челси» выиграли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by