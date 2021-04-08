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ПСЖ и «Челси» выиграли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
В футбольной Лиге чемпионов хорошую заявку на выход в полуфинал сделал «Челси». В первом матче в Испании лондонцы уверенно обыграли «Порту» – 2:0.
На 32-й минуте счет открыл Мэйсон Маунт. Португальцы пытались отыграться, создали много моментов, но в концовке пропустили вновь – от Бэна Чивелла.
Украшением этой стадии стало противостояние двух европейских грандов, «Баварии» и ПСЖ. В первом матче, в Мюнхене, немцы уступили. «Бавария» проигрывала 0:2, но голы Эрика-Максима Чупо Мотинга и Томаса Мюллера восстановили равенство.
И все же последнее слово осталось за парижанами. Свой второй мяч, который стал победным, провел Килиан Мбаппэ – 3:2 сильнее французы. «Баварии» в этом матче не помог травмированный нападающий Роберт Леванловски. Лучший форвард европейских чемпионатов, наверняка, восстановится к ответной встрече – она пройдет в Париже через неделю.
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В футбольной Лиге чемпионов хорошую заявку на выход в полуфинал сделал «Челси». В первом матче в Испании лондонцы уверенно обыграли «Порту» – 2:0. На 32-й минуте счет...
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