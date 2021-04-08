Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посла, критиковавшего хунту, выгнали из посольства в Лондоне. Он провел ночь на улице Новое руководство посольства вызвало полицию, которая не давала Чжо Зо Мину вернуться в здание.

Несколько недель назадпризвал военных, совершивших в феврале переворот в Мьянме, освободить арестованную главу страныи остановить насилие против демонстрантов, сообщаетВласти Британии признали смену руководства в лондонском посольстве Мьянмы в соответствии с Венской конвенцией, но их позиция по отношению к перевороту в стране и стрельбе по демонстрантам остается резко осуждающей.Бывший посол Чжо Зо Мин рассказал журналистам, что в среду вечером военный атташе Мьянмы в Лондоне приказал сотрудникам посольства покинуть помещение, а самому Чжо Зо Мину передали, что он больше не посол. Новое руководство посольства вызвало полицию, которая не давала Чжо Зо Мину вернуться в здание.– Это в своем роде переворот в центре Лондона… Вы видите, что они оккупировали мое здание, – сказал Чжо Зо Мин агентству Рейтер.Британский министр иностранных делназвал действия военных по отношению к послу травлей.