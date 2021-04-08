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Кондитерская фабрика «Красный мозырянин» вошла в состав ОАО «Спартак»
Источник материала: Навiны
Кондитерская фабрика ОАО «Красный мозырянин» (Наровля) вошла в состав ОАО «Спартак» (Гомель). 5 апреля принято решение об объединении фабрик под эгидой управляющей компании «СП ОАО «Спартак».
Как сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром»,»основная задача СП ОАО «Спартак» в интеграции — повышение эффективности работы ОАО «Красный мозырянин», одного из старейших предприятий пищевой промышленности Беларуси, история создания которого начинается с 1913 года.
«Планируется провести работы по оптимизации ассортимента, модернизации производственных процессов, снижении себестоимости производства в целом, а также мероприятия по повышению узнаваемости бренда «Красный мозырянин» во взаимодействии с брендом «Спартак», — отмечают в концерне.
«Это первый шаг на пути к созданию кондитерского кластера на территории Беларуси. Данная форма работы не повлияет на известные традиционные торговые марки «Красного мозырянина», скорее усилит их позиции на рынке за счет более сильных торговых марок «Спартака», — считают в концерне.
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Кондитерская фабрика ОАО «Красный мозырянин» (Наровля) вошла в состав ОАО «Спартак» (Гомель). 5 апреля принято решение об объединении фабрик под эгидой управляющей...
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