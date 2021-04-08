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Николай Козлов: «Обос...ные коровы имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИП»

08.04.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

7 апреля из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина вышел председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, который был арестован на 15 суток. В комментарии youtube-каналу «ОГП-ТВ» он рассказал о жутких условиях содержания в ЦИП.

Николай Козлов: «Обос...ные коровы имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИП»
Фото пресс-службы ОГП

«Это не просто нарушение закона 24 часа в сутки, это делается демонстративно-показательно. Такое ощущение, что сотрудник ЦИП — это профессия унижать людей. Вы не можете написать жалобу, потому что у вас, элементарно нет бумаги и ручки. Вам отказывают во встрече с адвокатом. И вас просто терроризируют», — рассказал Козлов.

По его словам, «обос...ные коровы на лукашенковских фермах имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИП».

«И это не преувеличение. Люди спят на полу. Нет матрасов и даже рванных простынь и подушек набитых ватой. Людей столько, что они дышат многократно переработанным воздухом с минимальным содержанием кислорода», — сказал председатель партии.

Козлов рассказал, что за время ареста «прошел карцер, пятидневную голодовку, камеру с семью бомжами, у которых любимое занятие — ловить и давить вшей»:

«Передачу, которую в ЦИП принесли для меня в прошлый четверг, на руки мне выдали только в день выхода на свободу. То есть вчера. Из таких мелких мерзостей соткано всё поведение администрации ЦИП».

Лидер ОГП рассказал, как одного из отбывавших арест «забрали из камеры, раздели и голого вернули обратно в камеру» только за то, что тот задал вопрос.

Козлов подтвердил многочисленные свидетельства тех, кто в последнее время отбывал арест в ЦИП, о том, что на пол камеры сотрудники изолятора льют воду с хлоркой.

«В карцер нам залили хлорки столько, что людям стало плохо через несколько минут. Я сам два дня был в таком состоянии, что, казалось, выплюну легкие. Глаза болели, как после сварки без щитка», — рассказал Козлов.

По его словам, в ЦИП приезжала съемочная группа БТ, «и арестованных начали склонять к заявлениям, что, дескать, всё ок» — никакой хлорки.

«Если нечто подобное вы увидите на экране, то знайте — это вранье!» — заявил лидер ОГП.

Его радует и воодушевляет, что люди, «попавшие в скотские условия», остались людьми.

«Никто не ныл, не сожалел о содеянном. Это, действительно, граждане с большой буквы. Я уверен, что правда за нами. И все ответственные за издевательства понесут заслуженное наказание. Каждое утро я начинал с того, что говорил охранникам: "Вы нарушаете закон, и вам придется за это отвечать!"» — сказал Николай Козлов.

 

 

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7 апреля из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина вышел председатель Объединенной гражданской партии Н
 
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