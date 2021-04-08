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Обновленный Volkswagen Touareg вышел на белорусский рынок

08.04.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский офис Volkswagen объявил о начале продаж обновленного Touareg, который получил пересмотренное оборудование и оснащение салона.


Как и прежде, на белорусском рынке Touareg будет представлен в четырех комплектациях, но теперь для Business, Exclusive и R-Line доступны пакеты Atmosphere или Elegance на выбор, отличающиеся декором салона и стилистическим оформлением экстерьера. Вслед за Tiguan флагманский кроссовер получил новый руль с сенсорными кнопками, из прочих изменений — новая кожаная обивка салона Puglia (до этого была только Viena и Savona), а также новые варианты литых дисков и окраски автомобиля (бежевый Sechura и «металлик» Exclusive).


Также для Touareg снова стал доступен трехлитровый бензиновый двигатель TSI (340 л.с.). В строю осталась и версия с дизелем 3.0 TDI (249 л.с.). Цены на обновленный Touareg стартуют от 162 840 рублей.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Белорусский офис Volkswagen объявил о начале продаж обновленного Touareg, который получил пересмотренное оборудование и оснащение салона.
 
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