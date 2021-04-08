5 способов отличить аллергию от простуды

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Весной, во время резких перемен погоды, многие начинают чихать и кашлять. Однако не всегда эти симптомы — признак ОРВИ. Зачастую под маской респираторной инфекции скрывается аллергическое заболевание. Как его отличить, « АиФ » рассказала ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Асель Нуртазина.



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Есть несколько признаков, по которым можно предположить, что ваши мучения связаны с сезонной аллергией, а не ОРВИ.

Отсутствие температуры. При всех инфекционных заболеваниях основной симптом — это повышение температуры. Водянистое отделяемое из носа возможно как при аллергии, так и при обычной простуде. А вот температуры при аллергическом рините обычно не бывает. Она возможна только у самых маленьких детей, и то, как правило, повышается незначительно — до 37−37,1 градуса. И это бывает редко. Насморк ухудшается при выходе на улицу. Особенно это характерно как раз в начале апреля, когда растения ещё не начали массово цвести и концентрация пыльцы в воздухе незначительна. К примеру, человек может заметить, что когда он выходит в парк (это основной симптом), идет на работу, школу, то у него появляется насморк. А когда возвращается домой (в помещение), то все симптомы проходят или уменьшаются. В случае вирусного ринита, наоборот, дома к вечеру самочувствие ухудшится, и человеку будет тяжело спать. В дальнейшем, когда концентрация пыльцы в воздухе станет высокой, этот симптом не будет столь явным. Дополнительные симптомы. Если у человека аллергия, то это не значит, что он постоянно чихает или шмыгает носом. Могут возникать специфические симптомы — отекают глаза, веки, появляются сильнейший кожный зуд, слезотечение. Когда задействованы глаза — это проявление аллергического конъюнктивита. И, как правило, врач уже подозревает, что здесь, скорее всего, аллергия. Каждую весну примерно в одно и то же время (зависит от того, как быстро наступила реальная, а не календарная весна) начинается кашель или текут сопли. Когда несколько сезонов подряд человек замечает, что болеет именно весной, то приходит к врачу с вопросом: у меня в мае все время кашель или текут сопли, как-то странно, почему? И тогда его обычно направляют к аллергологу. Аллергические заболевания у близких родственников. Если в семье кто-то страдает поллинозом, или аллергией на пыльцу растений, то можно заподозрить аллергию, уже зная симптоматику. Тем более что аллергия зачастую имеет наследственную предрасположенность. Если кто-то из родителей страдает аллергией, то вероятность ее развития у ребёнка достигает 30%. Если оба родителя — риск может возрастать до 70%. Причем на любой раздражитель, не обязательно тот же, что вызвал заболевание у мамы или папы.

Надо помнить, что при любых отклонениях в организме лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы не усугубить ситуацию.