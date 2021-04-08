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Названа самая провальная супергеройская кинофраншиза
Источник материала: Tut.by
Худшей супергеройской кинофраншизой всех времен названа история о Супермене. Такой вывод сделан после анализа оценок критиков на сайте Rotten Tomatoes. Об этом
Из всех франшиз о супергероях самые низкие оценки критиков на сайте Rotten Tomatoes оказались у фильмов «Супермен 3» и «Супермен 4: В поисках мира».
На втором месте неудачных значится история о Бэтмене. Фильмы о персонаже в среднем получили низкий рейтинг из-за провальных картин вроде «Бэтмен и Робин». И даже успех серии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана не спасли ситуацию.
На третьей строчке рейтинга неудачных кинофраншиз значатся фильмы о вселенной DC. Из этой серии критики низко оценили «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Отряд самоубийц».
В то же время самыми удачными супергеройскими кинофраншизами названы «Суперсемейка», «Стражи Галактики», «Первый мститель», «Мстители» и «Дэдпул».
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Худшей супергеройской кинофраншизой всех времен названа история о Супермене. Такой вывод сделан после анализа оценок критиков на сайте Rotten Tomatoes. Об этом пишет...
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