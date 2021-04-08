|
Фото с прототипом флагмана Huawei P50 попало в Сеть - нас ждет огромная камера
Источник материала: Tut.by
Флагманские смартфоны Huawei P50 и P50 Pro, скорее всего, представят этим летом. Но фотография одного из аппаратов попала в Сеть заранее, сообщает
В издании сразу заявляют: фотографии похожи на правдивые, но с долей вероятности могут оказаться и фейком. Или, что более вероятно, на них запечатлен прототип девайса с еще не самым финальным дизайном как фронтальной, так и задней панелей. На это, например, указывает отсутствие клавиш регулировки громкости. Такое решение применялось в уже не самом новом Mate 30 Pro, но по всей ранее имевшейся информации, в предполагаемых P50 физические кнопки вернули.
Для сравнения: вот качественный рендер, как утверждается, с финальным дизайном Huawei P50 Pro:
Анонс гаджетов ожидается в июне. Еще одной особенностью станет то, что они «из коробки» якобы будут работать на собственной операционной системе Huawei — Harmony OS 2.0. Предположительно, задержка с показом новинок — обычно серию P компания показывает в марте — как раз связана с тем, что ОС в релизной версии успевают доделать только к лету.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонс гаджетов ожидается в июне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)