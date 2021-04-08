Фото с прототипом флагмана Huawei P50 попало в Сеть - нас ждет огромная камера

Источник материала: Tut.by

Флагманские смартфоны Huawei P50 и P50 Pro, скорее всего, представят этим летом. Но фотография одного из аппаратов попала в Сеть заранее, сообщает GSMArena .





В издании сразу заявляют: фотографии похожи на правдивые, но с долей вероятности могут оказаться и фейком. Или, что более вероятно, на них запечатлен прототип девайса с еще не самым финальным дизайном как фронтальной, так и задней панелей. На это, например, указывает отсутствие клавиш регулировки громкости. Такое решение применялось в уже не самом новом Mate 30 Pro, но по всей ранее имевшейся информации, в предполагаемых P50 физические кнопки вернули.











Дизайн задней стороны смартфона также расходится с тем, каким его представляли известные инсайдеры вроде OnLeaks. К тому же в Сети хватает кадров с чехлами для будущих флагманов, в которых два отверстия под массивные круглые модули камер. Правда, тут все более объяснимо: говорят, что в серии P50 применят матрицу размером с дюйм, так что над самими линзами еще могут экспериментировать.

Для сравнения: вот качественный рендер, как утверждается, с финальным дизайном Huawei P50 Pro:





Анонс гаджетов ожидается в июне. Еще одной особенностью станет то, что они «из коробки» якобы будут работать на собственной операционной системе Huawei — Harmony OS 2.0. Предположительно, задержка с показом новинок — обычно серию P компания показывает в марте — как раз связана с тем, что ОС в релизной версии успевают доделать только к лету.