﻿ Фото с прототипом флагмана Huawei P50 попало в Сеть - нас ждет огромная камера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фото с прототипом флагмана Huawei P50 попало в Сеть - нас ждет огромная камера

08.04.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Флагманские смартфоны Huawei P50 и P50 Pro, скорее всего, представят этим летом. Но фотография одного из аппаратов попала в Сеть заранее, сообщает GSMArena.


В издании сразу заявляют: фотографии похожи на правдивые, но с долей вероятности могут оказаться и фейком. Или, что более вероятно, на них запечатлен прототип девайса с еще не самым финальным дизайном как фронтальной, так и задней панелей. На это, например, указывает отсутствие клавиш регулировки громкости. Такое решение применялось в уже не самом новом Mate 30 Pro, но по всей ранее имевшейся информации, в предполагаемых P50 физические кнопки вернули.






Дизайн задней стороны смартфона также расходится с тем, каким его представляли известные инсайдеры вроде OnLeaks. К тому же в Сети хватает кадров с чехлами для будущих флагманов, в которых два отверстия под массивные круглые модули камер. Правда, тут все более объяснимо: говорят, что в серии P50 применят матрицу размером с дюйм, так что над самими линзами еще могут экспериментировать.

Для сравнения: вот качественный рендер, как утверждается, с финальным дизайном Huawei P50 Pro:


Анонс гаджетов ожидается в июне. Еще одной особенностью станет то, что они «из коробки» якобы будут работать на собственной операционной системе Huawei — Harmony OS 2.0. Предположительно, задержка с показом новинок — обычно серию P компания показывает в марте — как раз связана с тем, что ОС в релизной версии успевают доделать только к лету.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Красавік лютуе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by