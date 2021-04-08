ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чиновник в Индии своеобразно тушил лесной пожар. Видео с его участием стало вирусным

08.04.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Слово «показуха» едва ли можно перевести на хинди дословно. Но его смысл уж точно знаком активисту из Индии Араву Сэту. Парень заснял, как министр лесного хозяйства штата Уттаракханд помогает тушить пожар в лесу под прицелом видеокамер местных СМИ. Все бы ничего, если бы не занятный способ, который чиновник для этого выбрал: Харак Сингх Рават неспешно хлопает веткой дерева по легким очагам огня. Выглядит это слегка нелепо.

Новости дня
Новости разные
 
За сгоревшую дверь прокуратуры жителя Жодино приговорили к 5,5 годам строгого режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by