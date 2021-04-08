Чиновник в Индии своеобразно тушил лесной пожар. Видео с его участием стало вирусным

Источник материала: Tut.by

Слово «показуха» едва ли можно перевести на хинди дословно. Но его смысл уж точно знаком активисту из Индии Араву Сэту. Парень заснял, как министр лесного хозяйства штата Уттаракханд помогает тушить пожар в лесу под прицелом видеокамер местных СМИ. Все бы ничего, если бы не занятный способ, который чиновник для этого выбрал: Харак Сингх Рават неспешно хлопает веткой дерева по легким очагам огня. Выглядит это слегка нелепо.