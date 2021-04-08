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В Беларуси разработали «дом на колесах» для спецопераций
Источник материала: Tut.by
ОАО «Агат — электромеханический завод» покажет на выставке MILEX-2021 автомобиль для перевозки и отдыха личного состава АТМ-Д. Об этом
Машина нужна для того, чтобы быстро транспортировать бойцов к местам проведения спецопераций и обеспечивать их жизнедеятельность на месте.
Грузовик с кузовом-фургоном на шасси с колесной формулой 6×6 позволяет перемещать подразделения до 22 человек, причем личный состав может и питаться, и спать, и хранить оружие и экипировку, и связываться с внешним миром прямо в доме на колесах. Отопление, освещение, кондиционирование и вентиляция предусмотрены.
Сообщается, что машина может работать в любых климатических условиях при температуре от -40 до +50 градусов и на любых дорогах.
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Он может перевозить подразделения до 22 человек.
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