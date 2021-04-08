ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Мало поднять налоги, их надо еще собрать"

08.04.2021 17:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

До чего может довести кризис в мелком бизнесе?

"Мало поднять налоги, их надо еще собрать"
На диктатуру нужно много денег, и правительство Лукашенко начинает искать их в наших карманах.

В программе «Размова» Светланы Калинкиной  на телеканале Белсат руководитель Республиканского объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко признает – если власти перестали слышать народ, то не стоит надеяться, что удастся им управлять. 

В сфере бизнеса это особенно заметно.

Предприниматель отмечает, что мало поднять налоги, их надо еще собрать. А платить людям не из чего.

«Если власти думают, то теперь они повысят налоги и что-то там соберут, то ничего они не соберут. Никто им ничего не даст, так как уже нечего давать. И не из чего платить», – высказался Анатолий Шумченко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До чего может довести кризис в мелком бизнесе?
 
Новости дня
Новости разные
 
Кондитерская фабрика «Красный мозырянин» вошла в состав ОАО «Спартак»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by