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Не до жиру: в первом квартале рынок новых авто упал на 40%

08.04.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, по итогам первого квартала рынок упал на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Тройка лидеров среди автомобильных марок не изменилась с начала года. Там по-прежнему царствуют LADA, Geely и Volkswagen. А вот Skoda ожидаемо уступила свое четвертое место Kia. 


Все еще не снятый запрет на продажу «локомотивной» модели Rapid сделал свое дело. Renault в марте продавались лучше, чем Skoda, но по итогам квартала марка заняла пятое место.

Удивили Citroen и Porsche. Французская марка прыгнула с трех и семи автомобилей в январе и феврале до 27 в марте. Porsche неожиданно реализовали в марте 12 авто, хотя в январе и феврале — 3 и 1 автомобиль соответственно. 

Интересно, что в первом квартале прошлого года был зафиксирован такой же всплеск. Любовь к Porsche возникает в марте?

Дела у вернувшейся на рынок марки Opel идут неважно: всего два проданных авто за квартал.

А в целом всего десять марок смогли преодолеть отметку в 100 проданных авто за квартал.

Всего же по итогам трех месяцев было продано 9057 легковых авто, тогда как за аналогичный период прошлого года — 17 тысяч.
 
 
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По данным Белорусской автомобильной ассоциации, по итогам первого квартала рынок упал на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
 
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