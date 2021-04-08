Не до жиру: в первом квартале рынок новых авто упал на 40%

Тройка лидеров среди автомобильных марок не изменилась с начала года. Там по-прежнему царствуют LADA, Geely и Volkswagen. А вот Skoda ожидаемо уступила свое четвертое место Kia.





Все еще не снятый запрет на продажу «локомотивной» модели Rapid сделал свое дело. Renault в марте продавались лучше, чем Skoda, но по итогам квартала марка заняла пятое место.





Удивили Citroen и Porsche. Французская марка прыгнула с трех и семи автомобилей в январе и феврале до 27 в марте. Porsche неожиданно реализовали в марте 12 авто, хотя в январе и феврале — 3 и 1 автомобиль соответственно.





Интересно, что в первом квартале прошлого года был зафиксирован такой же всплеск. Любовь к Porsche возникает в марте?





Дела у вернувшейся на рынок марки Opel идут неважно: всего два проданных авто за квартал.





А в целом всего десять марок смогли преодолеть отметку в 100 проданных авто за квартал.





Всего же по итогам трех месяцев было продано 9057 легковых авто, тогда как за аналогичный период прошлого года — 17 тысяч.







