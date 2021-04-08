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За сгоревшую дверь прокуратуры жителя Жодино приговорили к 5,5 годам строгого режима

08.04.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Борисовского района вынесен приговор по уголовному делу по факту поджога входной двери здания Жодинской прокуратуры (часть 3 ст. 295 УК - незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и ч. 3 ст. 339 УК - хулиганство).

По данным следствия, 31-летний житель города Жодино Илья Кравченко вечером 7 октября дома изготовил самодельное зажигательное устройство, состоящее из смеси бензина с керосином и петард. После этого ночью 8 октября он с целью продемонстрировать пренебрежение к деятельности правоохранительных органов пришел к зданию прокуратуры города Жодино, где на крыльце поджег изготовленное устройство, пишет spring96.org

В три часа ночи местный житель сообщил о возгорании входных дверей прокуратуры. Прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание на площади 0,1 кв. м.

В результате разлета смеси из нефтепродуктов, частей бутылки и других предметов, были повреждены входная дверь и козырек над входом в здание. Действиями мужчины прокуратуры Минской области причинен ущерб на сумму более 1 500 рублей.

Первое заседание состоялось еще 31 марта.

Вынесен суровый приговор

Как сообщает сайт Верховного суда Беларуси, обвиняемый Кравченко признан виновным в незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, и на основании ч. 1 ст. 295-3 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

Также он признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества, совершенных с применением предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство), и на основании ч. 3 ст. 339 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
 
 
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В суде Борисовского района вынесен приговор по уголовному делу по факту поджога входной двери здания Жодинской прокуратуры (часть 3 ст. 295 УК - незаконные действия в...
 
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