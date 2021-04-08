Что-то пошло не так: отмену роуминга между Беларусью и Россией перенесли на конец года

Тарифы на сотовую связь между Беларусью и РФ уже снижены в 7 раз, окончательно роуминг отменят до конца текущего года, сообщил госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев по итогам заседания так называемой группы высокого уровня "союзного" Совмина, на котором также обсуждался ход работы по отмене роуминга между двумя странами.





"Я знаю, что по-особому ожидается решение по отмене роуминга, — сказал Дмитрий Мезенцев. — Сегодня руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконнекту уменьшение стоимости этих соединений в 20 раз.





И, собственно, стоимость самого трафика в зависимости от того, какой оператор его обеспечивает, уже сегодня снижена от трех до семи раз. Работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на ту стоимость, которая совершенно не отличается между звонками внутри Беларуси и внутри России от звонков друг другу из одной и другой страны".





Напомним, первоначально отменить роуминг между странами обещали еще к 2020 году, но сроки неоднократно сдвигались.



