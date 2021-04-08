Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Создаваемый в Беларуси учебно-боевой центр позволит военным учиться на образцах самой современной техники. Об этом сообщили в штабе ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Площадки подобраны, согласования продолжаются

Центр создается для обучения совместных действий и дежурства подразделений Беларуси и России. Здесь будут готовить от белорусской стороны представителей ВВС и войск ПВО, от российской – Воздушно-космические силы. Где будет дислоцироваться центр, военные пока не раскрывают. Но не исключено, что учебная база разместится в Гродненской области.

"Была проведена рекогносцировка представителями Воздушно-космических сил. Определены отдельные объекты. Места сейчас согласовываются. И когда будут утверждены, конечно, все об этом узнают", – рассказал начальник главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Гурцевич.

По его словам, продолжается предконтрактная работа по поставкам новейших средств противовоздушной обороны.

"Это С-400 и "Панцирь-С". И в целях подготовки наших специалистов к новой технике, а также совместному выполнению учебно-боевых задач в этом году спланировано создание на территории нашей страны учебно-боевого центра ВВС и войск ПВО совместно с Воздушно-космическими сила Российской Федерации. Что позволит нам в дальнейшем изучать технику и качественно ее применять", – пояснил начальник главного штаба.

"Боевое Содружество - 2021": авиация на подлете

В 2021 году на вооружении Беларуси поступят транспортно-боевые вертолеты Ми-35. Первая партия будет состоять из четырех единиц. Ми-35 предназначены для уничтожения бронетехники, десантирования, поддержки наземных сил, а также эвакуации раненых. По сути, этот вертолет – результат глубокой модернизации советского Ми-24, который получил неофициальное название "Крокодил".

Также в 2021 году ожидается поставка еще одних авиационных комплексов. Многоцелевые самолеты российской корпорации "Иркут" с 1 июля 2020 года уже заступили на боевое дежурство.

"Нам поставили первую партию – четыре самолета. В ближайшем будущем планируется вторая партия – это еще четыре самолета Су-30СМ", – рассказал Андрей Гурцевич.

Сейчас белорусские военные готовятся к учениям "Боевое Содружество - 2021". Они пройдут на аэродромах и полигонах в России. В текущем году венцом занятий для армий Беларуси и России станут намеченные на сентябрь стратегические маневры "Запад-2021", где будет учтен опыт недавних зарубежных конфликтов.

"Мы учитываем опыт Нагорного Карабах, Сирии. Также учитываем новые Су-30 СМ, их возможности и новые средства радиоэлектронной борьбы, которыми оснащены самолеты. Будем их применять с учетом новых требований и новых тактических приемов. Главная задача – сохранить прикрываемые объекты и тем самым создать условия для выполнения задачи в любом вооруженном конфликте", – подчеркнул генерал-майор.

Какое вооружение уже поставлено в Беларусь из России

В 2020 году существенно повысить боевые возможности подразделений ВВС и войск ПВО позволила поставка на вооружение новейших радиолокационных средств. Из России в белорусскую армию был поставлен комплекс "Сопка-2М". Радиус его действия около 400 километров. Но что важнее, аппаратура станции позволяет вести разведку и передавать точные измерения характеристик воздушных объектов.

Ежедневно над территорией Беларуси пролетают свыше 2000 воздушных судов. Большинство из них являются транзитными.

Среди отечественных вооружений для радиотехнических войск – станция "Восток". Планируется, что еще одна поступит в 2021 году. А вместе с ней и российская станция "Противник-Г".

Помимо модернизации вооружения и учений представители ВВС и войск ПВО регулярно повышают мастерство во время "Международных военных игр". В этом году военные также примут участие в конкурсах "Авиадартс-2021" и "Чистое небо-2021".