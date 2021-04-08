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Ждать скачка? Романчук об инфляционных ожиданиях белорусов на 2021 год
08.04.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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© Sputnik / Виталий Тимкив
― В общереспубликанском банке вакансий на данный момент почти
"Что творится на рынке труда нашего региона: в Польше, Литве, Латвии, Германии, когда руководители соседних стран благодарят белорусских врачей, за то что они у них работают, а у нас все застряло. Мы малооткрытая экономика, мы не можем задавать тренды потому что мы маленькие 0,07% ВВП мира, поэтому нам нужно внимательно отслеживать тренды на рынке труда, на рынке технологий, и встраиваться, приглашать деньги и людей, чтобы они творили здесь", ― рассуждает Романчук.
― Беларусь отключила трансграничные
― Белорусские предприятия получили
"Концепция интеграции разработана, эта концепция лежит на столах и у руководства России, и у руководства Беларуси, осталось включить политическую волю", ― отмечает Романчук.
― Нацбанк отчитался об
"Самое опасное, что с марта в Беларуси нет объективного показателя инфляции, введено жесткое ценовое регулирование, мы потеряем контакт с тем, как растут цены, и можем только приблизительно оценивать, что такое инфляция в Беларуси ― 8% при ожидании в 21%. Понятно, что она будет двузначной, и это катастрофа, потому что мы пять лет работали, чтобы инфляция была меньше 10% и так бездарно упускаем эту возможность достижения", ― говорит Романчук.
― По прогнозу аналитической компании Gartner,
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