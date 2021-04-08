Ждать скачка? Романчук об инфляционных ожиданиях белорусов на 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

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― В общереспубликанском банке вакансий на данный момент почти 77 тысяч предложений о работе. В дефиците ― медицинские специалисты от медсестер и санитарок до врачей-специалистов, а также швеи, слесари, доярки, трактористы, животноводы и ветеринары. При этом самая большая зарплата ― 8-9,5 тысяч рублей ― обещана авиапилотам, футболистам и директорам предприятий.

"Что творится на рынке труда нашего региона: в Польше, Литве, Латвии, Германии, когда руководители соседних стран благодарят белорусских врачей, за то что они у них работают, а у нас все застряло. Мы малооткрытая экономика, мы не можем задавать тренды потому что мы маленькие 0,07% ВВП мира, поэтому нам нужно внимательно отслеживать тренды на рынке труда, на рынке технологий, и встраиваться, приглашать деньги и людей, чтобы они творили здесь", ― рассуждает Романчук.

― Беларусь отключила трансграничные линии электропередач с Литвой. Пока временно ― речь об испытаниях белорусской энергосистемы на фоне запланированного выхода из БРЭЛЛ стран Балтии, которое в свою очередь существенно повлияет на рынок электроэнергии во всем регионе.

― Белорусские предприятия получили доступ к госзакупкам в России, сообщил торговый представитель РФ в Беларуси Юрий Золотарев. На данный момент в перечне 48 белорусских компаний, среди них такие гиганты как "Амкодор", Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", "Белшина", ранее о белорусов регулярно возникали вопросы с участием в госзакупках и выходом на российский рынок.

"Концепция интеграции разработана, эта концепция лежит на столах и у руководства России, и у руководства Беларуси, осталось включить политическую волю", ― отмечает Романчук.

― Нацбанк отчитался об инфляционных ожиданиях белорусов: в марте процент жителей страны, считающих вклады в банках лучшей формой для сбережений, вырос до 11,8%, для сравнения, в ноябре прошлого года поклонников банковских вкладов было 8,9%.

"Самое опасное, что с марта в Беларуси нет объективного показателя инфляции, введено жесткое ценовое регулирование, мы потеряем контакт с тем, как растут цены, и можем только приблизительно оценивать, что такое инфляция в Беларуси ― 8% при ожидании в 21%. Понятно, что она будет двузначной, и это катастрофа, потому что мы пять лет работали, чтобы инфляция была меньше 10% и так бездарно упускаем эту возможность достижения", ― говорит Романчук.

― По прогнозу аналитической компании Gartner, мировые расходы на IT в этом году достигнут 4,1 трлн долларов и вырастут на 8,4% по сравнению с прошлым годом, свой прогноз эксперты Gartner дополнили уверенностью в том, что рост мировых расходов на информационные технологии продолжится и в 2022 году.

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