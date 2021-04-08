Памяти жертв Холокоста: еще две белоруски признаны Праведниками Народов Мира

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня в Музее ВОВ в Минске вспоминали историю маленькой еврейской девочки из семьи хасидов из Шклова, которую в годы нацистской оккупации спасли простые белорусские женщины. Спасенная 7-летняя девочка Раиса, чью семью убили фашисты, после ВОВ воспитывалась в детдоме, потом уехала в Израиль. И спустя 76 лет попросила разыскать потомков Дьяковой Любови и Татьяны Лосевой, чтобы им были вручены Медали праведников мира.

Памятный знак правнучке Любови Дьяковой Александре Ериной вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алекс Гольдман-Шайман. Он отметил, что на Медали написано одно предложение на иврите: "Кто спас одну жизнь, спасает весь мир".

Посол отметил, что в Израиле ценят, что в Беларуси чтут память жертв Холокоста.

27 Нисана по еврейскому календарю по всему Израилю проходят траурные церемонии, посвященные памяти о 6 миллионах евреев, погибших в годы Второй Мировой войны, и героизму Сопротивления.

В Минске мероприятия в память жертв Холокоста было организован Посольством Государства Израиль и Натив-Израильским культурным центром.

В церемонии вручения медалей Праведника Мира приняли представители МИД и Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь, дипломатического корпуса, белорусских еврейских организаций и общин.

Всего Праведниками Народов Мира признаны более 700 белорусов.