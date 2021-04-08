СВОИХНЕБРОСАЕМ: кто защищает задержанных в Латвии журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Власти Латвии вводят в Уголовный закон новые статьи и заводят дела на авторов, которые работают с российскими новостными агентствами. Счета этих журналистов заблокированы, из страны их при этом не пускают.

Официально в отношении авторов было возбуждено семь уголовных дел. Но на самом деле под преследованием находятся все те, кто за последние годы хотя бы один раз публиковался на сайтах Sputnik или Baltnews.

Давление в отношении журналистов оказывается не только в странах Балтии, но и во всем мире. Для поддержки "неугодных" властям создан проект #своихнебросаем.

Как смотрят на ситуацию те немногие авторы, которые, несмотря на запугивания со стороны властей балтийских и других стран, не боятся говорить то, о чем другие молчат? Смотрите подробности в эксклюзивном репортаже из Риги.

Читайте также:

Глава ПАСЕ пообещал принять меры в защиту русскоязычных журналистов в Латвии Вышинский призвал ОБСЕ обратить внимание на положение журналистов российских СМИ в Латвии Белорусские депутаты осудили действия Латвии в отношении журналистов