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В «Экспобеле» появился новый супермаркет. Но скоро он закроется, и вот почему

08.04.2021 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Bigzz работал долгих 16 лет, а недавно закрылся. Но пустовать прилавкам исчезнувшего супермаркета, судя по всему, суждено недолго: уже сегодня на его месте в ТЦ «Экспобел» открылся новый магазин. Его решили сделать безымянным, потому что проработает он совсем недолго. Рассказываем, в чем дело.

Новый супермаркет открылся сегодня в 15:00. Ленточек, шариков и веселой музыки не было — все тихо и максимально скромно.




Все дело в том, что компания «Белвиллесден», которая стала одним из кандидатов на покупку «останков» Bigzz, решила открыть временную точку, а чуть позже переместиться в новую часть торгового центра и уже тогда красиво распахнуть двери нового «Гиппо».

— Мы сделали все возможное, чтобы в самые кратчайшие сроки открыть продуктовый магазин на месте бывшего Bigzz. Мы понимаем, как важно иметь продовольственный магазин в торговом центре, и мы обеспечим хороший ассортимент и сервис. 

Но магазин сейчас без имени и без вывески. Потому что совсем скоро, в июне, мы откроем в этом же здании в новой части центра наш новый большой гипермаркет «Гиппо», где в полной мере применим всю нашу экспертизу. 

Мы уже начали ремонтные работы. Широкий ассортимент овощей и фруктов, большой фуд-корт, расширенная линейка здорового питания, много свежей выпечки, мяса и рыбы ожидает наших гостей. Мы приложим все усилия, чтобы по-хорошему удивить наших покупателей и сделать «Гиппо» в «Экспобеле» любимым местом покупок, — прокомментировали Onliner в компании.






В «Экспобеле» появился новый супермаркет. Но скоро он закроется, и вот почему
В «Экспобеле» появился новый супермаркет. Но скоро он закроется, и вот почему
В «Экспобеле» появился новый супермаркет. Но скоро он закроется, и вот почему





Работать новый магазин будет с 9 до 23.

 
 
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Bigzz работал долгих 16 лет, а недавно закрылся. Но пустовать прилавкам исчезнувшего супермаркета, судя по всему, суждено недолго: уже сегодня на его месте в ТЦ...
 
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