Что значит «запретят родителям вмешиваться в учебный процесс»?

Источник материала: Onliner

Еще одна новость в рубрику «Ни дня без запретов». На этот раз готовятся корректировки в Кодекс об образовании. «Четко оговорено в законодательстве, что родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс», — так анонсировали изменения во время первого чтения в парламенте. Что это значит и как не переступить тонкую грань запрета?

В проекте закона новшество оформили пока так: «Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение информации о ходе и содержании образовательного процесса, используемых методах обучения и воспитания, результатах учебной деятельности обучающихся в порядке, определяемом учреждением образования».

Для сравнения, кодекс, который действует сейчас, разрешает родителям знакомиться с учебным процессом без дополнительных оговорок.





Вот как прокомментировала Onliner изменения в Кодекс об образовании зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Лилия Кирьяк:

— Родители имеют сейчас и будут иметь полное право на получение информации о ходе и содержании образовательного процесса, о методах обучения, результатах ребенка. Но в порядке, который будет установлен учреждением образования. Эта норма была уточнена, поскольку на практике бывают факты, когда родители навязывают учителю свое мнение, диктуют свои условия, какую оценку поставить, как необходимо провести урок. Мы же не диктуем врачу, как необходимо лечить, или строителю, как строить дом.

Когда есть факты необоснованного вмешательства (например, родитель требует посетить урок), то есть необходимость проработать единые подходы, как родитель может знакомиться с учебным процессом. У родительской общественности нет причин волноваться. Изменения вводятся, чтобы дать учителю нормально работать.

— То есть списка каких-то запрещенных для родителей действий не будет?

— Не будет, конечно. Просто будет установлен порядок (участия родителей в учебном процессе. — Прим. Onliner).

Депутат считает неприемлемым, когда «родитель с улицы через окно снимает урок на телефон или врывается в класс во время урока».

Резюмируем: появятся правила, как родители могут участвовать в учебном процессе, запрета на само участие не будет.





Решить дилемму «что можно, а что нельзя» мы попытались в комитете по образованию Мингорисполкома. Там считают, что запрет звучит «немного резко», родители все равно не останутся без информации о своих детях:

— Бывают обращения родителей вроде «я хотела пообщаться с учителем, а она сказала: „Мне надо готовиться к уроку“». У учителя есть определенные обязанности, он должен их выполнять — непосредственно перед занятием подготовиться к уроку и пообщаться с детьми.

Если во время учебного процесса родители будут приходить и что-то выяснять, согласитесь, это немножко неправильно. При этом есть родительские субботы, и они сохранятся, по-прежнему можно будет прийти и пообщаться с классным руководителем, учителями-предметниками, узнать, что беспокоит родителей. Родительские собрания тоже никто не отменяет.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Министерства образования, там обещали пояснить изменения в Кодексе об образовании позже.

Какие еще важные изменения предлагают внести в Кодекс об образовании:

получение общего среднего образования будет обязательным;

закрепят дистанционку как форму получения образования;

названий «ясли», «ясли-сад», «санаторный ясли-сад» не будет (сами дошкольные учреждения сохранят, речь только о названиях);

в микрорайонах-новостройках местные органы смогут менять нормы наполняемости в детсадах «в целях обеспечения местами в учреждениях дошкольного образования»;

в первый класс можно будет пойти раньше чем в 6 лет (если разрешит учредитель школы, сейчас надо одобрение Минобразования).