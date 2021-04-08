В Беларуси разработали новый вариант грузовика для перевозки личного состава

Источник материала: Onliner

Так повелось, что в народе такие машины нередко называют автозаками, хоть это неверно. Правильное название — автомобиль грузовой для перевозки личного состава. И белорусское предприятие ОАО «Агат — электромеханический завод» представит на выставке MILEX-2021 совершенно новую модель — многофункциональный АТМ-Д.

Как сообщает Государственный военно-промышленный комитет, изделие предназначено для транспортировки личного состава к местам проведения специальных операций по различным типам местности, а также автономного обеспечения жизнедеятельности подразделения в районах выполнения задач.

«Новый автомобиль состоит из базового шасси отечественного производства с колесной формулой 6×6 и кузова-фургона, оборудованного кондиционером и автономным отопителем, светодиодным освещением, панелью розеток, приточно-вытяжными вентиляторами. В изделии предусмотрен санитарно-бытовой отсек, оборудованный всем необходимым для жизнеобеспечения личного состава: электроплита, чайник, холодильник, микроволновая печь, санузел, система водообеспечения. В кузове-фургоне предусмотрены отсеки для размещения штатного вооружения, хранения экипировки и снаряжения, аварийный выход», — говорится в сообщении ГВПК.

Автомобиль рассчитан на перемещение подразделения составом до 22 человек. Разработанная конструкция предусматривает 18 спальных мест, что обеспечивает полноценный отдых личного состава в местах остановки. Кабина оснащена стационарной и возимой радиостанциями, а также комплектом громкоговорящей связи между кабиной и кузовом-фургоном.

«Эксплуатация изделия может осуществляться в любых климатических условиях в диапазоне температур от –40 до +50 °C на дорогах всех категорий проходимости», — отметили в комитете.

Там также добавили, что оснащение автомобиля грузового для перевозки личного состава (многофункционального) АТМ-Д, разработанного ОАО «Агат — электромеханический завод», позволяет решать задачи удаленного патрулирования либо несения дежурства в особых условиях и, при наличии необходимых запасов воды и провизии, поддерживать на протяжении 4—7 дней жизнедеятельность находящихся на борту военнослужащих.

Детальный фото модели пока нет. 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет в Минске 23—26 июня, там и увидим АТМ-Д.